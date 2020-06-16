4大優先稅法修正！汽機車貨物稅減徵退稅最高5萬元　擬延長

▲立委提出汽機車貨物稅減免，財政部有疑慮。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（16）日舉行端午記者會，外界關心下半年將推動的法規中，就有汽機車貨物稅減徵研議延長，根據了解，財政部目前的方向延續目前方針，延長汽車減徵退還最高5萬元、機車為4000元，目前的方向將延長3到5年；但是立委所推出的汽機車減免，財政部認為應審慎思考。

財政部表示，下半年將推動修法，目前有四大法案作為優先法案；包含貨物稅、造市所從事權證避險交易證交稅、土地稅法及稅捐稽徵法。

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最為外界所關注的，就是汽機車貨物稅減徵、退稅的議題：目前貨物稅條例第12條規定，報廢出口符合規定的中古汽機車並換購新車，減徵退還新汽機車貨物稅，以汽車來說每輛最高5萬元、機車則是4000元，施行截止日到明（2021）年1月（實際已實施5年）。

為此民進黨立委高嘉瑜也提出汽機車貨物稅減免案，日前已一讀付委，但是財政部長蘇建榮今（16）日表示，因為汽機車是移動的汙染源，所以其汽機車的貨物稅課徵要考慮環保的相關議題、以及貨物稅有10%作為統籌分配稅款，所以必須要審慎思考。

不過，財政部也研議減徵汽機車貨物稅的方案延長，如果汰舊換新的話，汽車減徵5萬元、機車減徵4000元可以延長，考慮最長可延長5年。

▲財政部下半年將優先推動四大法案修法。（圖／記者陳韋帆攝）

第二項法案為證交稅：研議證券商因法定造市而從事權證避險交易股票買賣的證交稅，可以從現行的千分之三，調降為千分之一，這也是財政部與金管會擬具共識所要推動的政策。

三項是土地稅法：司法院釋字第779號解釋，土地稅法第39條第2項規定，僅就都市計畫法指定的公共設施保留地，免徵土地增值稅；至於非都市土地經編定為交通用地，且依法核定為公共設施用地者，則不予免徵土地增值稅，與憲法保障平等權相違背。財政部也研議，依法得徵收非都市土地，經需用土地人依法開闢完成或依計畫核定為公共設施使用為範圍，檢討修正土地稅法相關規定。

最後一項則修正稅捐稽徵法：其重點在於調整滯納金的方式，降低民眾納稅負擔之外，對於重大逃漏稅者，最高罰鍰擬提高到1億元。

財政部表示，健全稅制是長期工作，秉持租稅中立原則，持續研議個稅制稅政改革方向，並取得社會共識後提出，期能建立公平合理賦稅環境，達成健全財政政策目標。