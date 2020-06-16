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影／首爾39公里外急爆！金與正早預言「1秒燒毀韓聯辦」...曝北韓下一步

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記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）下午2時49分炸毀開城工業區內的南北聯合辦事處，距離北韓軍方16日早晨6時揚言「重新駐軍非武裝地帶」僅僅不到6個小時，使距離僅39公里的首爾感覺到一股肅殺氣氛，外界紛紛擔憂北韓下一步真的可能「動武」！

勞動黨第一副部長金與正4日曾針對空飄傳單問題，預告將會切斷兩韓所有聯繫頻道、炸毀南北韓聯合事務所、拆除開城工業區與金剛山觀光特區、甚至撕毀《919南北軍事協議》。其實，從最高領導人金正恩、胞妹金與正的一言一行，皆可預測北韓下一步。

▲▼北韓炸毀韓聯辦，助長朝鮮半島緊張局勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓炸毀韓聯辦，助長朝鮮半島緊張局勢。（圖／達志影像／美聯社）

當時金與正曾發表談話，「繼廢棄金剛山觀光特區後，到底是要拆除毫無用處、廢棄中的開城工業區？還是要拆除終日吵鬧的北南事務所？還是接著撕毀可有可無的北南軍事協議？總之，（南韓）得徹底覺悟。」依照談話，北韓在炸毀南北事務所後，不排除緊接著拆除開城工業區、金剛山觀光特區。

金正恩去年10、11月更至金剛山兩度放話，要拆除南韓企業在金剛山觀光特區的建築與設施，「越看心情就越差。」

▲▼金正恩要求拆除金剛山南韓設施。（圖／朝中社）

▲金正恩曾要求拆除金剛山南韓設施。（圖／朝中社）

而北韓軍方總參謀16日更預言要在2018年兩韓協議的軍事緩衝區，重新佈署兵力，雖未明確指出地點，但南韓軍方與專家們推測，應該是開城、金剛山。因為開城在工業區成立以前，一直是北韓集結大量兵力、武器裝備來南侵的橋頭堡；而金剛山旁的長箭港，過去曾是佈署海軍潛艦的基地。

若北韓真完成軍事緩衝區的駐軍，《919南北軍事協議》將可能化為廢紙。

▲▼造價300億韓元的韓聯辦，遭北韓炸為灰燼。（圖／達志影像／美聯社）

▲造價300億韓元的韓聯辦，遭北韓炸為灰燼。（圖／達志影像／美聯社）

南韓《韓聯社》分析，金正恩近期雖然未針對連日來緊張的兩韓局勢發表任何談話，但可能在不久後主持的勞動黨中央軍事委員會上發表看法；若金正恩主動提及北韓近日的任何舉措，將暗示著事態可能演變成無法收拾的階段。

北韓研究大學梁茂進（양무진）教授指出，「不排除北韓日後，可能會在黃海北方界線（NLL，南韓稱西海）或軍事分界線（MDL）上空展開軍事演習、發射飛彈或火箭砲，並且以行動充分展現絕不履行軍事協議的決心。」

►快訊／北韓官媒證實了！炸毀韓聯辦...「嚴懲人渣」贖罪

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