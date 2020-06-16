瞞新郎為女兒身！印尼女同志婚禮遭檢舉　恐吃6年牢飯

▲在印尼同志婚姻不合法。（圖為2019同志大遊行／記者林敬旻攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

印尼一對女同志9日舉辦婚禮，但受邀的賓客懷疑新郎是女性，於是向警方檢舉。警察檢察新郎身體，並約訪7名村里人士確認新郎性別之後，指控該對情侶偽造新郎身分證的性別而逮捕，兩人可能將面臨刑法偽造文書罪，最高刑期6年。

根據Jakarta Post報導，南蘇拉威西省（South Sulawesi）索彭縣（Soppeng）警察局犯罪調查小組組長艾姆里（Amri）指出，新郎經過身體檢查，以及約訪7名村里的住戶後，證實這對新人偽造新郎的身分證性別，新娘知道新郎的女姓，但新娘卻沒有告知自己父母，兩人涉嫌觸犯刑法263條的偽造文書罪，最高可處6年徒刑。

這對女同志交往五個月，新郎24歲，新娘21歲。新娘在交往後3個月得知另一半是女生的身份，但因為太深愛對方，因此接受對方的求婚，一起走入人生的下一個階段。為了取得新娘家人的同意，兩人竄改新郎的身分證性別，順利取得新娘家長的同意，全家都以為對方是男性，得知這是一場騙局之後，新娘的家人感到很羞愧，這個婚姻讓她們家成為笑柄。

在印度並未認定同志行為合法，也不承認同性婚姻，但印尼近年來出現許多，對男女同性戀、雙性戀、跨性別族群（LGBT）不友善的行為。今年2月5名印尼人民代表會議議員提出《健全家庭法草案》，將LGBT群體定義為性偏差的社會認同問題，要求其家庭成員舉報至相關機構並強制矯正。