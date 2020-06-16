快訊／北韓官媒證實了！炸毀韓聯辦...「嚴懲人渣」贖罪

▲北韓官媒證實兩韓聯合辦事處。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓官媒《朝鮮中央通訊社》稍早於下午4時50分（當地時間）親口證實了炸毀開城工業區內兩韓聯合辦事處的消息，「16日14時50分，隨著爆炸巨響，北南共同聯合事務所慘遭破壞！」

《朝中社》指出，「這些人渣和漠視其犯罪行為的人，都得出面贖罪，此是民心所指，繼封鎖北南所有通訊頻道，接著實施炸毀我側位於開城工業區的北南共同連絡事務所之措施。」

針對北韓的舉措，南韓青瓦台也緊急於下午5時緊急召開國家安全會議（NSC），由總統文在寅、青瓦台國家安保室長鄭義溶等親自主持。

BREAKING: Here's footage of North Korea's state-run KCTV announcing that the North-South joint liaison office has been "tragically destroyed" on Tuesday. https://t.co/9HFgJOkq3a pic.twitter.com/O8mS6Rq35L — NK NEWS (@nknewsorg) June 16, 2020

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