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刮刮樂「鑽很大」振興萬倍！　1張500元挑戰頭獎500萬

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▲▼台彩今天推出新刮刮樂「鑽很大」，總獎項超過120萬個，總獎金超過10億元。（圖／台彩提供）

▲台彩今天推出新刮刮樂「鑽很大」，總獎項超過120萬個，總獎金超過10億元。（圖／台彩提供）

記者紀佳妘／台北報導

隨著疫情大解封，台灣彩券公司今（16）日釋出刮大獎利多，推出新刮刮樂「鑽很大」，每張售價500元，頭獎獎金高達500萬元，總獎項超過120萬個，總中獎率40.1%，總獎金超過10億元，若有民眾幸運刮中頭獎，荷包直接振興10,000倍。

台彩表示，這次刮刮樂「鑽很大」特別取「鑽」與「賺」的諧音，票券上各局遊戲區跟背景都以閃亮耀眼的鑽石為主，襯托出「鑽」大獎的氛圍，頭獎500萬元為今（109）年2月起發行刮刮樂頭獎金額最高的一款遊戲。

請繼續往下閱讀...

此外，因應去年12月起彩券中獎免稅門檻由2,000元提高到5,000元，本次特別規劃超過6萬3,000個5,000元獎項，要讓消費者有更多機會獎金全拿免扣稅、更有感。

台彩指出，「鑽很大」自2016年首次發行以來，受到許多喜歡益智延長型玩法的民眾歡迎，而遊戲玩法則是刮開「您的號碼」刮區共有22個號碼，再向上對應4顆鑽石中的各局遊戲，若任一局的號碼全數出現在「您的號碼」區，即得該局獎金；若第5局遊戲中的6個號碼全數出現在「您的號碼」區，即可獲得頭獎500萬元。

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