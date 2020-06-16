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領先全球！國研院開發「AI系統晶片設計驗證平台」　助學界縮短AI研發時間

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▲國家實驗研究院台灣半導體研究中心召開「人工智慧系統晶片設計與驗證平台」記者會。圖為國研院代理副院長葉文冠（右四）、國研院半導體中心副研究員張育蒼（右三）、新思科技全球副總裁暨台灣區總經理李明哲（右二）、台大電機系教授楊家驤（左二）與交大資工系副教授洪瑞鴻（左一）。（圖／記者楊絡懸攝）

▲國家實驗研究院台灣半導體研究中心召開「人工智慧系統晶片設計與驗證平台」記者會。圖為國研院代理副院長葉文冠（右四）、國研院半導體中心副研究員張育蒼（右三）、新思科技全球副總裁暨台灣區總經理李明哲（右二）、台大電機系教授楊家驤（左二）與交大資工系副教授洪瑞鴻（左一）。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

國家實驗研究院台灣半導體研究中心發布「人工智慧系統晶片設計與驗證平台」，協助學術界降低AI開發時間與成本，同時引導團隊專注於AI系統晶片的關鍵技術「人工智慧加速電路」，有利設計出完整的AI系統晶片，攻下生醫晶片等應用。

國研院半導體中心表示，人工智慧（AI）無處不在的時代早已到來，過去的AI須依賴網路連線遠端的超級電腦進行運算，如今「AI系統晶片」不需透過網路連線，且具有隱私保密與即時反應。

請繼續往下閱讀...

不過，AI晶片設計複雜高，須具備許多尖端技術，如大數據分析、深度學習演算法、硬體IC設計實現、晶片驗證與量測等，耗費大量人力、時間與金錢，因此墊高了AI晶片的設計門檻，推延了AI晶片的開發。

國研院半導體中心配合科技部半導體「射月計畫」及人工智慧系統晶片技術發展，採用「新思科技」（Synopsys）的處理器核心，開發出「人工智慧系統晶片設計與驗證平台」。

透過平台，學界可專注於開發AI晶片中的關鍵技術「人工智慧加速電路」，以系統匯流排整合記憶體與周邊，搭配使用國研院半導體中心一站式的晶片設計下線製作環境，即可設計、製作出即時運算與低功耗的AI晶片，並可驗證其功能。

▲人工智慧系統晶片設計與驗證平台。（圖／記者楊絡懸攝）

▲現場展示基因定序資料分析處理晶片。（圖／記者楊絡懸攝）

該平台目前已有台灣大學、交通大學、中興大學與中山大學的研究團隊使用，聚焦於生醫晶片、自駕車、智慧型自走載具與水下載具等應用。

其中，由台大電機系教授楊家驤、交大資工系副教授洪瑞鴻團隊與國研院半導體中心合作開發的「基因定序資料分析處理晶片」，透過AI晶片運算資料，協助節省人類全基因定序分析所需時間，從原本的數天縮短至40分鐘內，分析速度提升60倍以上。

未來可透過先進製程再進一步加速，有效協助致病基因突變的診斷；另外也將朝大幅縮小基因定序儀體積之目標努力，使其變成可攜式，方便醫學單位使用。

▲國研院代理副院長葉文冠。（圖／記者楊絡懸攝）

▲國研院代理副院長葉文冠。（圖／記者楊絡懸攝）

▲新思科技全球副總裁暨台灣區總經理李明哲。（圖／記者楊絡懸攝）

▲新思科技全球副總裁暨台灣區總經理李明哲。（圖／記者楊絡懸攝）

國研院代理副院長葉文冠表示，AI是台灣科技發展的主軸之一，國研院已逐步展開AI相關的軟體、硬體、關鍵技術及AI應用等各領域的發展，並和學術界及許多國際大企業合作，共同打造台灣AI晶片與關鍵技術的生態環境。

新思科技全球副總裁暨台灣區總經理李明哲表示，AI晶片設計重點包括「晶片平台標準化、應用客製化、AI軟體智能化」，透過該平台，可有效加速學研界實現終端AI晶片。

李明哲也說，非常榮幸能與半導體中心合作，持續引進AI相關的創新技術，協助學界與廠商突破研發瓶頸，提升AI晶片設計效能並縮短產品上市時程，也盼台灣能在全球AI應用市場搶得先機。

 
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