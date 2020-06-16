台指期大漲301點　分析師：明天結算在高點機率大

▲台指期6月16日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（16）日開盤大漲223點，來到11448點，接著一路震盪走升，盤中一度衝破11550點後，漲幅收斂維持在高檔震盪，終場以11526點作收，上漲301點，與現貨相較，正價差14.36點。

展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，由於昨晚Fed釋出利多消息，再加上美國對華為的制裁並沒預期中的糟糕，因此美股不管在昨晚還是說現在的電子盤表現都相當不錯，台股方面也順勢被帶動，可以看到上周五加權指數回測了一次，昨日也有出現回測，但今天又開高，這可以看的出來多頭的防守是有效的。

請繼續往下閱讀...

另外，廖恩平說，在十大交易人方面也有看到空單回補情況，在籌碼面來看先前比較偏空的風險也算是暫時化解，總言之，這次從最高點11771點開始回檔，目前看來最低點就是落在上周五，今天雖然在拉高的過程中有遇到6月12日的空方缺口，現貨的部分留了一點點的下影線，但也不必太過擔心。

廖恩平也提到，目前從量能上來看也是呈現比較健康的狀態，接下來若還能配合籌碼持續翻多的話，預估接下來的指數可以去挑戰、甚至是越過前波高點，雖說可能無法立刻實現，但未來還是可以偏多來看。

明天就是6月份合約結算日，廖恩平表示，從5月結算到現在都是處在相對高點位置，再加上多方目前佔比較大的優勢，因此預估明天結算還是會落在相對高點位置。

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身