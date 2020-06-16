爆炸影片曝光！北韓發狠「徹底轟爛」兩韓聯絡辦事處　白煙竄天際

▲北韓炸兩韓聯辦畫面曝光。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓今（16日）下午2時49分大動作炸毀兩韓共同聯絡辦事處，開城工業區一帶傳出一陣爆炸巨響後，便出現濃濃白煙竄上天空，甚至已經看不見聯絡辦事處的建築物。而韓媒也隨即曝光了民眾拍下的目擊照片，畫面十分可怕。

▲目前已經看不到聯絡處的建築物。（圖／達志影像／美聯社）



(3rd LD) N. Korea blows up joint liaison office in Kaesong https://t.co/RKde3LIy74 — Yonhap News Agency (@YonhapNews) June 16, 2020

根據韓媒曝光的照片可以看到，開城工業區兩韓共同聯絡事務處上方不斷冒出濃煙，竄升天際，甚至已經完全看不見辦事處的主體，疑似全遭炸毀。

另一方面，北韓領導人的胞妹金與正近日不斷以強硬態度砲轟南韓，甚至「暗示」要炸毀聯辦，沒想到竟然真的將聯辦炸毀，也讓2018年4月簽署的《板門店宣言》在19個月後瞬間歸於無形。

정경두 국방부 장관과 박한기 합참의장은 당시 합참 지하 지휘통제실에서 영상을 통해 북한의 공동연락사무소 폭파 장면을 지켜봤다고 합니다. 군 당국이 사전에 징후를 파악했다는 뜻입니다. https://t.co/BqEw0UGbGL — 중앙일보 (@joongangilbo) June 16, 2020

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