廣播趕快回家！韓聯辦遭北韓炸毀「巨響如瓦斯爆炸」...民宅劇烈搖晃

▲北韓16日下午炸毀兩韓聯合辦事處。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓統一部證實，北韓於下午2時49分爆破南北聯絡辦事處，在爆炸的當下，位處兩韓邊境地帶的京畿道坡州市臺城洞村落，街頭也立刻廣播，要求居民盡速返家避難，而居民在爆炸當時就聽到「碰」一聲巨響。

根據《韓聯社》，申姓住民表示，「下午時突然聽到巨響，接著開城工業區的方向可以看到濃煙」；臺城洞金姓里長表示，「下午飄起陣陣黑煙，開城工業區被白煙覆蓋，視野不佳」；鄰近的統一村朴姓青年會長表示，「看到新聞當下馬上出門查看，發現黑煙不斷在都羅山上繚繞，爆炸後黑煙大概上升了40至50公尺左右。」

臺城動當地婦女會長趙姓表示，「今天上午結束農事，本來要回家休息，結果聽到很大一聲『碰』，接著民宅劇烈搖晃，還以為是村裡什麼東西爆炸了，結果走出門外就看看到開城工業區的方向，濃濃黑煙飄上天際數十公尺。」

而曾在開城工業區經商的商人們也十分震驚，開城工業園區企業協會核心人士感慨，南北聯絡辦事處被炸毀，象徵著北韓將不繼續履行《919平壤共同宣言》，「北韓說到做到。」

兩韓2018年4月27日簽訂《板門店協議》後，於同年9月宣布韓聯辦完工，如今僅過19個月，便慘爆炸燒毀、化為黑煙。

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