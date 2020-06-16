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店面待租量增、租金下跌　房仲：下半年多不樂觀

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▲▼永慶房產集團業務總經理葉凌棋。（圖／記者張菱育攝）

▲永慶房產集團業務總經理葉凌棋。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

國內疫情控制得宜，民眾過度恐慌情緒解除，但是對房市仍無法太過樂觀，房仲業者民調發現，對今年Q3房市有35%民眾看跌房價，甚至有65%民眾認為肺炎疫情仍會影響到Q4，民眾對後市無法過度樂觀。另外，受到疫情影響，實體街邊店面待租量增加，而租金呈現下跌走勢。

據永慶房屋2020年Q3網路會員調查，看跌房價及認為持平的比例各佔35%，雖然疫情趨緩，但仍有45%的消費者看壞景氣；後疫情時代， 66%消費者有意願投資房地產置產；65%消費者認為新冠肺炎會影響房市至Q4以後；46%消費者認為2020年下半年是最佳購屋時機；71%消費者認為房地合一稅可以抑制短期炒作。

請繼續往下閱讀...

永慶房屋業務部資深經理謝志傑分析，在疫苗尚未研發成功上市之前，疫情仍未完全消失，加上各家經濟預測機構紛紛下調全球經濟成長率，對無法預測的未來，部分消費者抱持相對悲觀看法，而面對國外疫情仍持續延燒、中美爆發新冷戰的狀況，民眾對後市無法過度樂觀。

▲▼永慶房屋業務部資深經理謝志傑。（圖／記者張菱育攝）

▲永慶房屋業務部資深經理謝志傑。（圖／記者張菱育攝）

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，統計最新2019年Q2有7.81萬戶餘屋，消化速度還趕不過累積的餘屋量，桃園、新竹、新北市的新建待售餘屋賣壓最高，其中新北市餘屋1.59萬戶創歷史新高，台中及台南的餘屋量紛紛創10年新高，餘屋量分別為9367戶、5338戶。

▲▼2019年七都新建待售餘屋量。（圖／永慶房屋提供）

雖然台南餘屋量大，但是葉凌棋指出，近期出現一個特別現象，過去台南較不接受預售案，但近期預售案紛紛熱銷，觀察有嘉義及高雄部分買方到台南置產，所以台南較無供過於求問題。

另外，肺炎疫情對實體店面當中的零售及餐飲業最受衝擊，2020年1至4月七都的店面買賣交易量，較去年同期減少52.8%，尤其又以新竹縣市衰退73.7%最多；而七都近2年1至5月的店面委售量，增幅13.2%；台北店面單坪租金在2015年3160元最高，之後逐年下修盤整，2020年降至每坪2380元，近6年下滑24.7%。

葉凌棋指出，受到疫情影響，零售、餐飲業的營收大減，衝擊店面買賣和租賃需求，各都店面待售、待租量大增，顯示店面空置狀況嚴重，而實體街邊店面過去已受到外送、電商夾擊，今年又有新冠肺炎疫情衝擊下，租金呈現下跌走勢。

葉凌棋說，下半年房市變數仍多，房市交易量表現不容過度樂觀，以目前交易量推估，2020年全年台灣房市交易量，視下半年對疫情的控制狀況，會在29~31萬棟之間，較2019年相比在正負3%之間。

▲▼ 七都近年1~5月店面待租量年增幅。（圖／永慶房屋提供）

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