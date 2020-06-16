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包機、包船、包火車！鳳凰旅遊：下半年衝刺國旅市場商機

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▲上市旅行社鳳凰今（16）日舉行法說會，由總經理卞傑民報告營運現況與未來展望。（圖／記者林淑慧攝）

▲上市旅行社鳳凰今（16）日舉行法說會，由總經理卞傑民報告營運現況與未來展望。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

上市旅行社鳳凰今（16）日舉行法說會，由總經理卞傑民報告營運現況與未來展望，隨著國內解封、加上政策利多，國內旅遊將是復甦起點，鳳凰已啟動包機、包船、包火車的超前佈署，下半年將全力衝刺國旅市場商機。

今年以來新冠肺炎疫情延燒，造成大規模感染，甚至帶來可觀的死亡人數，重創全球各國醫療體系、社會秩序、政經情勢，讓觀光產業成為重災區，鳳凰表示，將加強國內旅遊產品豐富度，包裝專人專車小團體旅遊搶市。

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卞傑民表示，蔡政府定調今年為脊梁山脈旅遊年，鳳凰主打阿里山、雪霸、奧萬大、合歡山、清境等輕旅行設計國旅產品，主攻長天數深度慢遊，將長線優質產品設計的優勢導入國旅市場，搶攻高端客源商機。

另外，持續加強離島如澎湖、金門、 馬祖、小琉球等行程推廣，並爭取與各地縣市政府合作，推動觀光，並針對辛苦投入防疫的醫護人員推出優惠專案。

在轉投資方面，鳳凰於2018年跨足商場管理，位於土城日月光的「好食嗑HAUS FOOD美食街」開幕，同年也投資高雄不動產，卞傑民表示公司多角化經營方向不變，也隨時注意疫情變化，調整策略因應。

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