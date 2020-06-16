國安基金何時自股市退場 ？　財長：7月中旬揭曉

▲台灣疫情控制得宜，台股也成為外資的避風港，國安基金也要開始評估是否退場。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

台股目前維持在11000點左右，也持續有穩定的表現，外界關心國安基金退場的問題，財政部長蘇建榮今（16）日表態，無法現在說是否要進場、退場，但是目前例會定在7月15日屆時委員會會進行評估。

台股今日開高走高，在大型權值股帶動下，指數重返 11500 點大關，收復5日和10日線，終場收在11511點，上漲205點或1.82%，成交量1803.96億元。

請繼續往下閱讀...

國內的疫情已經逐漸穩定、台股也逐漸恢復元氣，外界也關心，國安基金委員會3月18日宣布授權國安基金進場護盤，至今已經達3個月之久，其動向仍舊受到外界的關注；而國安基金例行委員會將在7月15日召開，外界關心國安基金是否會退場，或者提早召開臨時委員會退場？

蘇建榮表示，他只是委員會的委員之一，無法評論國安基金是否要退場的問題，但是例行委員會已經訂定，屆時會進行評估。

不過，他也對近期台股表現表達看法，以國內股市來看，台灣的疫情相對穩定，台股也成了外資的避風港，在疫情高峰時期，台股掉到8000多點出去的外資，都已經回來了，現在還陸續流入，從現在新台幣的匯率波動也可以看出端倪，現在台股維持在11000點，所以例行委員會會有所評估。