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ETF崛起！0050規模大增「突破千億元」　帶動ETF規模逾1.7兆元新高

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▲鈔票，皮夾，皮包，錢，儲蓄。（圖／pixabay）

▲0050、0056、00850儼然成國人標配的國民ETF鐵三角。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

國人對台股深具信心，尤其今年以來受肺炎疫情影響，儘管全球股市動盪，連帶衝擊台股，但投資人並未因此退卻，反而選定優質標的、逢低加碼，如有國民ETF之稱的「元大台灣50」（0050），今年以來受益人數激增，以約16萬人創下歷史新高紀錄，規模也再次突破1000億元大關，連帶推動台灣ETF整體規模上衝，站上1.7兆元，再度為台灣ETF奠定新的里程碑，其中市占率最大的元大投信，ETF規模也突破5000億元，創歷史新高。

「元大台灣50」（0050）為台灣首檔ETF，自2003年成立以來備受青睞，受益人數截至6月5日達16.6萬人，為台灣唯二受益人數超過10萬人之ETF，因此有國民ETF之稱，且其成分股自符合篩選條件之上市股票中評選出50檔市值最大上市公司，因此價格表現與台股大盤連動性高，其交易狀況深具指標性與代表性，一舉一動也受市場高度關注，因此被市場視為台股風向球。

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「愈跌愈買！」元大投信表示，台股兼具高修復力與高息兩大優勢，因此向來是市場關注焦點，不論是國際資金，亦或台灣投資人都將其視為投資首選標的之一，而從歷史數據可發現，台股修復力十足，若非經濟因素造成的影響，往往在事件衝擊過後即可回歸原先走勢，尤其是各產業之標竿企業，回復力道更為強勁，以本次疫情為例，當台股價格受疫情拖累時，反而成為投資人逢低加碼的好時機。

因此當今年台股下挫之際，投資人反而大舉投入，尤其以各產業之龍頭企業、擁有高息之優質企業最受市場青睞，而ETF投資一籃子標的，可有效分散風險，近年來更是急起直追，觀察台灣ETF最具代表性的「元大台灣50」（0050）與「元大高股息」（0056），其受益人數各約16萬人與30萬人（截至6月5日），較去年底分別成長68%與79%。

2019年甫成立的「元大臺灣ESG永續」（00850）雖然上市至今未滿1年，受益人數便超越6萬人，今年以來增加了32%。觀察ETF在外流通股數（見圖），可發現當台股加權指數重挫之際，0050、0056、00850呈現逆勢暴增，爾後更一路維持在高水位。

元大投信分析，顯示台灣投資人於低點逢低買進後，便一路「抱緊處理」，而且從投資人選擇「長抱」此三檔ETF的操作模式來看，也反映台灣投資人將其作長期配置的一環，「元大台灣50」（0050）、「元大高股息」與「元大臺灣ESG永續」（00850）儼然成為國人標配的國民ETF鐵三角。

元大投信表示，ETF發展蓬勃，整體受益人數今年以來大增約45%，突破130萬人，其中台股ETF受益人數便超過半數，尤其又以0050、0056受益人數居多，截至2020年6月5日，佔台股ETF約7成比重，不僅反映市場看好台股發展，投資人對台股ETF深具信心，也可見投資趨勢朝「大型龍頭」、「高股息」發展。

特別的是，「元大台灣50反1 ETF」（00632R）規模也來到700億元之上，受益人數達6萬人，較去年底成長7%，元大投信分析，當市場動盪之際，投資人避險意識高， 除了傳統的黃金、債券外，也有愈來愈多投資人選擇反向型ETF作為避險工具，作為整體投資配置中的一環。

投信業者也提醒投資人，不論個股或ETF，都不可能只漲不跌，槓桿或反向型ETF也不適合追求長期投資且不熟悉相關基金風險及特性之投資人，實際配息狀況也可能與過去歷史紀錄不同，希望打造退休理財組合的退休族，更應留意退休理財標的勿過度集中，應適度分散於不同類型標的，例如ESG、台股、美股、股市、債市、REITs等，透過不同的主題、區域、資產類型打造多元配置，提升投資組合面臨市場波動時的抗震強度。

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