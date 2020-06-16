快訊／開城工業區爆炸竄濃煙！　南韓統一部證實：北韓炸毀兩韓聯辦

▲ 開城工業區。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

北韓連日揚言關閉位於開城的南北韓聯絡辦事處，今（16日）晨更放話派兵進入兩韓非軍事區（DMZ）。《韓聯社》16日下午報導，開城工業區驚傳爆炸聲響及煙霧。南韓政府稍早證實，北韓炸毀兩韓聯絡辦事處。

《韓聯社》最初根據軍方消息人士說法報導，16日下午在開城工業區一帶觀測到爆炸巨響及煙霧，目前已經看不見該棟建築，推測北韓炸毀聯辦，但消息有待確認。

南韓統一部稍早證實，北韓於當地時間下午2時49分（台灣時間1時49分）爆破聯辦。統一部長金煉鐵最新說法指出，開城工業區的爆炸是「預料中的事」。軍方則表示，將在開城地區加強監視北韓，要求軍隊待命。

▲ 南北韓聯絡辦事處於2018年9月啟用。（圖／青瓦台）

兩韓聯辦依據北韓領導人金正恩及南韓總統文在寅2018年4月簽署的《板門店宣言》設立，同年9月揭牌啟用，時隔19個月再度歸於無形。

北韓近來頻頻以傳單問題砲轟南韓，勞動黨第一副部長金與正13日也曾預告，「明確與南朝鮮訣別的時候似乎已經到了，我們很快將採取下個階段的行動。我已經行使委員長同志、黨和國家賦予我的權力，指示相關部署進行下一步行動，不久後也會讓他們看到毫無用處的北韓共同聯絡辦事處完全消失的悲慘光景。」