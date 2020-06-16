小米佩佩豬小黑板動手玩：小孩們實用的大玩具

特約記者洪聖壹／綜合報導

2019年8月，小米眾籌平台推出一款「米家小黑板」，用紅米客製液晶面板，只用一顆電池的續航力可以長達 365 天，眾籌價格 49 元人民幣，合新台幣不到 210 元。如今這款小黑板正式上市，共推出 10 吋跟 13.5 吋兩款，而且還有一款佩佩豬限定版，記者實際前往上海門市實際體驗，提供體驗心得給讀者參考。

▲小米今年6月推出的「米家小黑板」每天按壓100次的話，一顆電池可以使用365天。（圖／取自mi.com）

外觀來看，這兩款小黑板比一般小黑板設計更為簡潔，使用的是塑料背蓋，拿起來意外的輕巧，10吋版本連同電池也只有345克，可以大約想像成50嵐的小杯烏龍綠的重量。不過從體驗上的感受，13.5吋版本比較適合小孩子創作。

▲共推出10吋、13.5吋版本，採用塑料材質製作，實際拿起來非常輕巧。（圖／取自mi.com）

這小平板的面板是由紅米液晶技術提供，使用上應該可以稍微放心，不過規格上並沒有提到無毒認證，所以如果還在口腔期的小孩，可千萬別給他們咬。

每個小黑板原裝都會附贈一隻手寫畫筆，這隻畫筆外觀上有點類似第二代 Apple Pencil，可以用磁吸的方式吸附在平板身上，筆尖是採用熱塑性聚合物設計的「超鋼」筆尖，可以感受筆壓、因應使用者畫畫的重量來更換粗細。

▲▼手寫筆外觀有點類似 Apple Pencil，採用壓感感應，側邊可以磁吸的方式來吸附在黑板上。（圖／取自mi.com）

實際畫畫起來的流暢度十足，不過有個小缺點就是它沒有橡皮擦功能，除了按壓小黑板的「HOME鍵」來一次性清除之外，也不能用手或者其他方式擦拭，然後畫好的作品也沒辦法透過連網或者藍牙的方式分享給別人，這一點稍嫌可惜。

▲實際畫起來流暢感十足，缺點是沒有橡皮擦，只能按壓HOME鍵一次性清除。（圖／記者洪聖壹攝）

順帶一提，這次製造商還與英國佩佩豬官方合作推出 13.5 吋的佩佩豬版本，跟一般版本差別在配備彩色液晶面板，可以進行彩色繪製，HOME 鍵還有顆佩佩豬的頭。另外還隨附 6 張佩佩豬畫卡，讓小朋友可以順著輪廓學習畫出佩佩豬、冰淇淋、小鴨鴨等等。

上市情報方面，米家小黑板的 10 吋跟 13.5 吋雙版本已經於2020年 5 月底在小米之家上市，售價分別為人民幣 49 元與人民幣 99 元，而佩佩豬版本也在上週陸續到貨，售價為人民幣 129 元，折合新台幣都是 500 元不到，不論是小孩或者是店家實體小舖，這產品都是很實用的小工具，不過台灣尚無上市情報。