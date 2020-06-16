九大公股銀將砸1兆元挺企業振興　融資利率最高只有2.81%

▲九大公股銀行將釋出約兆元資金低利協助企業振興。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（16）日舉行端午記者會，財政部表示，公股銀行協助企業在後新冠肺炎（COVID-19）疫情時代，將推出「公股攜手，兆元振興」融資方案，公股銀行在一年之內提供1兆元協助企業振興；此方案依據基準利基加碼不到2%，最高利率不超過2.81%。

隨著新冠肺炎的疫情影響，引起民眾的恐慌和對產業與經濟帶來極大的衝擊，在疫情期間財政部不僅給予稅率上的優惠，並且在防疫物資快速通關、口罩管制、以及督導台酒至產製防疫酒精；同時，公股銀行也提供紓困方案、國有非公用土地也採取減租的策略，降低民眾、經濟在疫情期間的衝擊。

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在後疫情時代，財政部督導公股銀整合資源，推出「公股攜手，兆元振興」融資方案，由九家公股銀行以自有資金在一年內提供一兆元的額度，以滿足國際連結布局、創新及轉型升級等企業需求。該方案是採以基準利率加碼不到2%，整體利率只有2.81%，相對於國內中小企業借款利率超過4%來說，具有極大的吸引力。

財政部率公股銀行攜手於振興階段發揮關鍵功能，協助產業擴大投資，掌握先機，發展升級及拓展規模，提升競爭力及建立優勢地位，達成提振經濟動能、加速景氣復原目標。