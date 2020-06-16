金與正不告訴你北韓「窮到脫褲」！外匯存底3年內耗盡...刷存在感求生存

▲日媒指出北韓外匯見底，連平壤精英階層都難以分配到物資。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

近來北韓（朝鮮）針對空飄傳單問題態度轉趨強硬，揚言動武、甚至炸毀開城工業區內的南北聯合事務所。日媒《讀賣新聞》分析，這可能和平壤當局不斷希望解除聯合國安理會、美國經濟制裁有關，因為北韓政府所持有的外匯存底，可能將於3年後見底，屆時連居住在平壤的精英階層也會因物資缺乏所苦，經濟困境只會不斷加劇。

《讀賣新聞》16日報導，消息人士分析，其實南韓境內早在2000年代中便開始對北韓空飄、施放傳單與各種物資，然而最近態度卻異常轉趨強硬，研判可能是為了儘早解除經濟制裁，藉由不斷對南韓政府施壓的同時，換取美國參與協商解除制裁，「北韓試圖藉對南韓強硬的態度，來掩飾內部因制裁所出現的困局。」

另外，美國將於11月進行總統大選，若政權更迭，北韓當局憂心在流失先機後，可能更難與美國取得協商，換取撤除國際經濟制裁的機會。

▲新冠肺炎全球性疫情，連帶重創北韓經濟。（圖／達志影像／美聯社）

該消息人士指出，北韓外匯存底因國際經濟制裁減少、加上今年1月為防堵疫情擴散而封鎖朝中邊境，造成連居住在平壤的精英階層在分配物資上，都面臨延遲等問題；因此北韓當局期盼，能儘早和南韓協商重新開放開城工業區、金剛山觀光特區。

據悉，北韓2017年曾3度慘遭聯合國安理會制裁，無法對外輸出煤炭、鐵礦、纖維、海鮮，流失90%的收入；而北韓海外派遣勞工，也於去年底慘遭禁止。

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