　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新加坡鬆綁入境第2階段　來自台灣等10國免指定地居家通知

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新加坡樟宜機場（Changi Airport）。（圖／路透）。

▲新加坡樟宜機場。（圖／路透）。

文／中央社記者黃自強新加坡15日專電

新加坡從19日起進入阻斷措施鬆綁第2階段，入境旅客從18日起除履行居家通知，也要接受新冠肺炎病毒檢測。不過，從台灣等10個國家和地區赴星旅客不需在指定地點居家通知。

新加坡長期簽證持有人入境前，仍要獲得有關當局批准才能啟程。從10個國家和地區赴星國旅客不需在指定地點履行居家通知，包括澳洲、紐西蘭、汶萊、日本、澳門、韓國、台灣、越南、中國與香港。

這項措施17日晚上11時 59分起生效。新加坡衛生部表示，凡入境前在上述國家和地區連續停留不少於14天旅客，不必在指定地點履行居家通知。新加坡公民和永久居民可在住所履行居家通知，長期簽證持有人可以在家人名下的住所、自費在飯店履行居家通知。

衛生部今天指出，全球新冠肺炎疫情日漸改善，新加坡有關當局逐漸放寬限制，將同意更多長期簽證持有人入境。除事先獲得特別批准或在透過快速通道安排入境外，新加坡在這個階段仍拒絕短期旅客入境。

衛生部表示，從17日晚上11時59分起，所有入境和出境的旅客都要自行負擔病毒檢測費用；非公民和永久居民入境，如果在指定的地點履行居家通知，同樣要負擔相關費用。值得注意的是，新加坡也決定從18日晚上11時59分起進入阻斷措施鬆綁第2階段，雖然開放探訪親友，但每戶家庭一次只能接待最多5名訪客。另恢復最多5人的 小型聚會，仍要保持至少1公尺的社交安全距離。

所有零售實體商店在阻斷措施鬆綁第2階段中重新開放，民眾可以到餐廳裡用餐。餐飲場所餐桌每桌最多 5人，桌子相距1公尺，禁止相互交流。其他諸如人流量較大場所仍要限制進出人數。阻斷措施（Circuit Breaker）6月1日結束，新加坡為避免發生第2波疫情，決定分3階段重啟經濟活動。

第一階段原預估持續4週到6週，第2階段的過渡期達3個 月到6個月之久。 不過，新加坡依據解封第一階段的前2週本土社區 疫情狀況，今天宣布從18日晚上11時59分起進入阻斷措施鬆綁第2階段。

根據衛生部公告，今天初步確認新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例214起，其中多數是移工宿舍移工，只有3起社區感染病例，都是持工作簽證的外國人，沒有公民或永久居民確診。累計確診總病例達4萬818例。

ET快訊
屏安醫院副院長奇蹟生還！　200萬懸賞金得主曝光
快訊／誆聽唱歌治肺炎！中華中正黨「少龍」涉性侵女信徒　起出8
快訊／開城工業區驚傳爆炸！　軍方消息人士：北韓炸毀兩韓聯辦
人妻摩鐵抓姦！驚見老公穿網襪「激戰20男」…崩潰：滿地保險套
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不爽美國數字太難看！　川普：只要「停止檢測」確診數就會變少

秘書收買「助選小妹」面1.5年刑期　日女議員被連坐「當選恐無效」

快訊／開城工業區爆炸竄濃煙！　南韓統一部證實：北韓炸毀兩韓聯辦

新加坡鬆綁入境第2階段　來自台灣等10國免指定地居家通知

北韓放話非軍事區重新部署！南韓國防部：已聯合美軍「做好萬全準備」

北韓威脅駐軍DMZ！距首爾39公里「直線開轟」...讓南韓燒成火海非難事

日研究估算：全國有160萬人「曾吸食大麻」！創歷史新高

北韓揚言派兵進DMZ！　官媒狂轟文在寅：不如歷任總統的笨蛋

「肚子好痛」12歲小學生遭7男性侵2年　最小嫌犯才10歲！

受夠總統！巴西黑幫暫轉行「改發酒精物資自救」　貧民窟淪病毒煉獄遭政府遺棄

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

蘿莉塔爆曖昧無尊「爸媽都在問」　還原「視訊沒穿下半身經過」

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

吃零食、追劇、被老師靜音樣樣來 遠距教學的各種行為...網：太寫實

竹南科學園區騎士撞對向左轉車　噴飛20公尺空中轉圈3秒墜地亡

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

不爽美國數字太難看！　川普：只要「停止檢測」確診數就會變少

秘書收買「助選小妹」面1.5年刑期　日女議員被連坐「當選恐無效」

快訊／開城工業區爆炸竄濃煙！　南韓統一部證實：北韓炸毀兩韓聯辦

新加坡鬆綁入境第2階段　來自台灣等10國免指定地居家通知

北韓放話非軍事區重新部署！南韓國防部：已聯合美軍「做好萬全準備」

北韓威脅駐軍DMZ！距首爾39公里「直線開轟」...讓南韓燒成火海非難事

日研究估算：全國有160萬人「曾吸食大麻」！創歷史新高

北韓揚言派兵進DMZ！　官媒狂轟文在寅：不如歷任總統的笨蛋

「肚子好痛」12歲小學生遭7男性侵2年　最小嫌犯才10歲！

受夠總統！巴西黑幫暫轉行「改發酒精物資自救」　貧民窟淪病毒煉獄遭政府遺棄

快訊／共軍殲10再闖我西南空域　空軍偵巡機升空廣播驅離

馬琳過27歲生日私下愛打扮高跟鞋比球鞋多　一個月只能穿1小時

士林離奇車禍！自小客撞分隔島「失控噴飛」對向車道　賓士、小貨車全遭殃

YouBike2.0來了！北市10月大安、中正區擴建　明年底全市完工

蔡英文衝九份拚觀光　侯友宜結盟馬祖台東推「海陸空」互惠旅遊

自稱「華人知識經濟教父」積欠治療費　還詐牙醫投資大陸公司412萬

「Galaxy Note 20」傳出限定新色「薄荷綠」！　即將於8月亮相

對抗肺癌的利器　基因檢測

「看到陳其邁就咬」黃光芹：蔣萬安不靠祖先混　羅智強還株連九族

狂吃「B群」沒有用！醫曝維生素正確用法　孕婦吃對可助孩神經發展

倒車入庫驚見「影帝級阿伯」　車前狂抖5秒...拍拍胸口走掉

國際熱門新聞

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

即／開城傳巨響　北韓爆破兩韓聯辦

北京突爆100多病例！WHO：正在調查源頭

非裔生前畫面曝光：今天我女兒生日

美警動用胡椒噴霧　7歲弟臉部正中

3歲撞見「爸媽在行房」成性奴14年　獸父逼「在弟弟前面做」

伊斯蘭領袖：我們睡覺病毒也睡覺

蓄謀進行校園屠殺！15歲少年遭逮捕

台灣解禁？　日官方4個字回應了

16歲男想殺母親　她的反應超惹淚

大阪台男走私毒品　值5.65億日圓

懷孕母貓慘遭商人「鐵棍戳腹」...店家喊冤

父將兒女忘在車上4hr　高溫32度活活熱死

更多熱門

相關新聞

12歲女遭7男性侵　最小嫌犯10歲

12歲女遭7男性侵　最小嫌犯10歲

泰國素攀武里府(Suphan Buri Province)日前發生駭人性侵案，一名就讀小學六年級的12歲女童近來一直抱怨腹部疼痛，家人帶去就醫才發現遭人性侵長達2年，且涉案者多達7人全是家中男性親戚，其中年齡最小者竟然只有10歲，目前其中5名成年嫌犯已被逮捕。

台灣解禁？　日官方4個字回應了

台灣解禁？　日官方4個字回應了

日本首波放寬出境　擬讓250商務客飛越南

日本首波放寬出境　擬讓250商務客飛越南

菲《時代》風雲人物「網路誹謗罪」成立

菲《時代》風雲人物「網路誹謗罪」成立

越南漁船遭陸海警船衝撞　損失達64萬元

越南漁船遭陸海警船衝撞　損失達64萬元

關鍵字：

新加坡東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

快訊／失聯10天找到了！屏安醫院副院長虛弱躺河床

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

工程師買春來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

台東縣蘭嶼高中學生疑心臟病發送醫急救不治

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

30年主僕情生變　柯文哲蔡壁如關係降溫

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

斯亞賣網拍「發文抱怨物流」被砲轟！直播哭了

中600萬頭獎卻遺失　結局驚天逆轉

更多

最夯影音

更多
生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調
咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面