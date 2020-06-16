疫情再大也要求才　人力銀行：百家「愛才企業」均花75萬徵才　半導體、金融保險業占大宗

▲104人力銀行發現，不少企業人才投資金額比去年同期增加。（圖／123rf）

記者余弦妙／台北報導

年初爆發新冠肺炎疫情衝擊勞動市場，導致企業對於徵才保持觀望，不過104人力銀行今（16）日表示，其實還是有不少企業在疫情發生之際加碼投資人才，根據調查超過100家「愛才企業」結果發現，人才投資金額比去年同期增加。

根據調查顯示，100家企業中平均投資75萬徵才，年增143%，產業以半導體、金融保險、電子業居多，其中67%為非上市櫃公司、13%為100%人以下小型公司。

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104獵才資深副總經理晉麗明表示，越重視人才的企業，產業表現越突出，因此當台灣疫情趨緩，6月份在104人力銀行徵才的住宿餐影服務業及旅遊休閒運動業企業家數比5月增加33%，這也顯示在先前就開始布局徵才的企業可以率先找到人才以及復甦商機。

104人力銀行指出，這前百大愛才企業中，按產業別以半導體及保險業並列第一，電子零組件、軟體網路、電腦及消費性電子製造業、批發、零售同時擠進前三；其中28%為上市櫃公司、67%為非上市櫃。

晉麗明分析，前瞻型產業或防禦型產業包括5G、AI、IC供應鏈、外送急電商宅經濟等，人才投資較不受疫情影響，疫情期間持續徵才，並透過獵才服務招募金融科技業資安主管、製造業研發工程師、儲備主管/紡織業廠長、特助/半導體業財務主短等。其中受疫情打擊產業如餐飲業、廣告行銷/傳播經紀業，在百大愛才企業中也占了1-5%，因此人才投資相對靈活。

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