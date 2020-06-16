秘書收買「助選小妹」面臨1.5年刑期　日女議員被連坐「當選恐無效」

▲河井案里的先生是前法務大臣河井克行，兩人涉嫌長期以現金收買縣議會議員等人。（圖／取自河井案里推特）



記者王佩翊／編譯

日本前法務大臣河井克行的妻子、自民黨參議院議員河井案里的秘書因支付助選員超額報酬，遭到廣島地方法院判處1年6個月有期徒刑，緩期5年執行。根據日本現行法律規定，如果秘書確定被判處禁錮，檢察機關可提出行政訴訟，要求對議員本人也執行連坐法，屆時河井案里的當選可能會無效。據悉，河井夫妻已決定退黨。

根據《日本放送協會》報導，自民黨參議院議員河井案里的秘書立道浩2019年7月在參議院選舉中，因支付助選小妹們超過法律規定的酬勞，16日遭廣島地方法院以違反公職選舉法收買助選員規定判處1年6個月徒刑，緩刑5年執行。

判決結束後，立道浩的律師在面對記者團的提問時表示，將會討論是否繼續上訴。而河井案里的丈夫前法務大臣河井克行16日則以「身體欠佳」為由缺席眾議院全體會議。據了解，如果立道浩終審確定有罪，檢察機關有可能會對河井案里提出行政訴訟，申請當選無效。

另一方面，河井夫婦已經決定退出自民黨。據相關人士透露，檢察機關1月搜查了河井夫婦的住宅與議員辦公室，沒收記載兩人以大量現金收買縣議會議員、贊助委員會幹部等人的名單，儘管兩人堅決否認此事，檢察機關已決定於17日國會閉會後，以涉嫌違反《公職選舉法》為由追究兩人的刑事責任。

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～