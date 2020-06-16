醫療、電子物流需求暢旺　台驊：下半年空運運價將高於去年同期

▲台驊控股集團董事長顏益財今（16）日表示，在東南亞各國疫情得到控制之下，預估今年下半年物流需求將呈現大幅度的增長。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

因新冠肺炎疫情影響，航空公司艙位供給大減，貨攬業者台驊控股集團董事長顏益財今（16）日表示，國際醫療物資急單及亞洲區間內電子供應鏈物流需求持續成長，推升國際空運運價大漲，預期空運下半年平均運價仍將高於去年下半年。

台灣及東亞地區受惠於中美貿易戰衝擊後之供應鏈產地移轉，以及亞洲區電子零組件物流業務成長，台驊集團今年五月份台灣及東亞地區業務分別成長37%及20%。在東南亞各國疫情得到控制之下，預估今年下半年物流需求將呈現大幅度的增長。

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顏益財分析，自今年五月底起，國際空運運價因歐美醫療物資進口需求減緩而下跌，但因航空艙位供給仍吃緊，加上歐美陸續解封復工所帶來的庫存回補出貨需求，預期空運運量仍可延續。

海運業務方面，隨著歐美疫情趨緩陸續解封，庫存回補及防疫物資訂單使海運訂艙逐步復甦增長，以台驊五月份營運表現為例，海運業務(含中歐鐵路)營收較上月成長22%，亦較去年同月成長一成。

顏益財表示，航商日前宣布延長縮艙減班計畫至第三季，預期海運後市價量齊揚，逐月成長，可望在後疫情時代接力空運業務，成為台驊集團下半年營運的主要成長動能。

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