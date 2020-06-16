英國石油公司：油價低迷預估將延長至2050年　將轉型求生

▲ 英國石油（BP）：為轉型第二季將減少最多175億美元資產價值，油價預測延長至2050年。（圖／達志影像／美聯社）

記者林鼎閎／綜合報導

英國石油公司（BP LN）以新冠肺炎影響可能持續更久為由，除了下修長期價格的預測數值外，同時也把長期預測價格的涵蓋期延長到2050年。加上BP有意加速能源轉型，該公司預估第二季將減少最多175億美元資產價值。



英國石油修訂後的2021-2050年投資預估長期價格均值目前為：布蘭特原油約為55美元/桶，Henry Hub天然氣為2.90美元/ mmBtu。跌幅分別達27％與30％。

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該公司表示，疫情對於全球經濟將帶來更深遠的影響，能源需求將會低迷好一陣子，而這正是他們下修油價預測的原因。受疫情影響，BP本月稍早宣布裁員一萬人，其中多數人將在今年底前離職。

另外，該公司預計第2季將提列130億-175億美元來進行資產減記。該消息發布後，BP股價15日盤中跌近4%。

BP在評估疫情對於石油需求的影響，以及該公司致力於減碳行動的努力後，預估第二季將面臨稅後約130億～175億美元非現金減損費用與沖銷支出。BP預計8月4日公布第2季財報，屆時將可得知更詳細數據。BP執行長隆尼（Bernard Looney）表示，「我們已重新調整油價展望，藉此反映疫情影響，以及各方達成巴黎協定所做努力。」

除了BP下調油價長期預測外，全球最大的原油出口商—沙烏地阿拉伯國家石油公司在7月已經減少對四個亞洲買家供應的原油量。

石油輸出國組織（OPEC）及其盟友之前達成協議，將創紀錄的減產協議延長至7月底。這次長期減產協議將全球原油供應削減970萬桶/日，這數量相當於疫情前全球需求的10 ％。沙烏地阿拉伯國家石油公司之前表示，「由於有支出顯示全球原油需求復甦，我們將結束進一步自願減產的做法。」