聚陽低潮已過　董座周理平： Q3步旺季　高股息政策不變　

▲聚陽董事長周理平。（圖／記者陳心怡攝）

記者陳心怡／台北報導



成衣大廠聚陽(1477)今(16)日舉行股東會，聚陽今年進行董事改選，同時也通過配發5元現金股利。董事長周理平表示，目前進入6月中旬，短期來看進入第三季旺季，現在訂單相當踴躍，不過疫情對未來還是有許多不確定性，第四季能見度不高，但預估下半年還是會優於上半年。

周理平指出，4月是景氣最低迷的時候，5、6月開始逐月成長，目前接單、生產都逐漸步入正軌，而第3季也是傳統旺季，目前訂單非常踴躍，至於第4季情況，得要看疫情發展才能決定。

周理平表示，在這艱難時刻，聚陽也做出因應，特別是防疫商品研發，其實都有不錯進展，因此聚陽將來也會持續投入研發資源。

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除了防疫相關產品外，聚陽也加入智能服飾，先前已研發5年，目前已進入第二階段，雖然短時間還無法看見顯著成效，但預計未來10年能帶來新龐大商機。至於原有的傳統客戶，周理平表示，風險高的訂單會特別小心規避風險，且和既有客戶強化合作，全球接單行銷。

現場有股東提問，聚陽今年配發現金股息只有5元，不如往年，對此，周理平回應，因為疫情的關係，公司作法相對保守一點，希望手上保留多一點現金，至於保留下來的錢，只要繼續照計畫進行，錢一定會回歸到股東身上，過往公司一向秉持高比例配息的政策，平均約8～9成，並保證此政策絕對不會改變。

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