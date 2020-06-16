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蘋果西打製造商通過不發董監酬勞　大飲：今年旺季來得比較晚

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▲蘋果西打製造商大飲公司今（16）日再度召開股東常會，現場謝絕媒體採訪、門禁森嚴，大批媒體守候在會場外。（圖／記者林淑慧攝）

▲蘋果西打製造商大飲公司今（16）日再度召開股東常會，現場謝絕媒體採訪、門禁森嚴，大批媒體守候在會場外。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

蘋果西打製造商大飲公司今（16）日上午11時召開股東常會，股東出席率約55.8%，今年仍舊不開放媒體採訪，會中通過108年度財報，因虧損不發放董監酬勞；大飲表示，受到新冠肺炎疫情影響，觀察今年旺季來得比往年晚，目前二公升裝蘋果西打已恢復生產，將持續觀察市場銷售情況增產。

大飲公司今天假國軍英雄館召開年度法人說明會，由大飲董事長王鎮民對外說明未來營運方向。針對日前二公升裝蘋果西打主動回收事件，大飲表示，產線經過消毒殺菌，經桃園縣政府及食藥署複核，主管機關已於今年五月核准後並恢復生產。

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▲蘋果西打製造商大飲公司今（16）日再度召開股東常會，現場謝絕媒體採訪、門禁森嚴，大批媒體守候在會場外。（圖／記者林淑慧攝）

▲蘋果西打製造商大飲公司今（16）日再度召開股東常會，現場謝絕媒體採訪、門禁森嚴，大批媒體守候在會場外。（圖／記者林淑慧攝）

大飲股東會通過承認108年度財報虧損4309萬元，擬不予發放員工及董事、監察人酬勞，另針對上海子公司進行債權沖銷，分別認列107年度與108年度投資損失353萬餘元與168萬餘元。

另外，會中並通過選任二名獨立董事：廖虹羚律師事務所所長廖虹羚、爍益聯合會計師事務所會計師王邦屹；大飲表示，公司營運回到正常軌道，對今年市場展望審慎樂觀。

展望後市，大飲表示，目前國內超市及量販店通路的市場規模，占整體飲料市場銷售比重約達50%，便利商店市場規模佔比約達18%，看好「健康機能、自然樂活」的飲品趨勢，未來將以研發果汁系列飲品與機能性乳酸飲料新品為目標。

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