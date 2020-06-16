疫情衝擊上市櫃掛牌　金管會擬2個月內推「IPO特別條款」鬆綁

▲根據統計，到目前為止，IPO掛牌的企業只有9家，另有5家正在審查中。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

為減緩疫情衝擊，金管會今（16）日表示，近2個月將提出「IPO（首次公開募股）特別條款」，也將從寬認定申請條件，如今年10月申請IPO的企業，可從半年報改為檢視今年7至9月的季報，同時也將重新檢討外國企業來台IPO的條件。

證交所與櫃買中心今年設定的IPO家數總計為52家，但據金管會證期局統計，到目前為止，IPO掛牌的企業只有9家，另有5家正在審查中。

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金管會證期局官員表示，按照現行規定，企業申請IPO時，必須準備至少3年的財報，不過興櫃的財報是半年報與年報，因此若在今年10月申請上櫃，就要提供今年1到6月的財報來檢視。

證期局官員指出，今年很多產業受到疫情影響，導致獲利大幅衰退，但有些公司體質不錯，只因疫情關係，因此請證交所和櫃買中心考量遇到特殊狀況時，研議是否可以放寬規定。

為減緩企業申請IPO掛牌的影響，證期局官員指出，這次研擬放寬改為檢視近一期季報（今年7至9月），不用再提供半年報，對於10月後送件的企業都適用這項豁免規定，希望盡快在2個月內研議後推出。

證期局官員也提及，券商公會先前有反映，希望能放寬外國企業來台上市櫃的規定，像是近一個會計年度稅前淨利須達1.2億元，且無累積虧損，因此請證交所、櫃買中心重新檢討較為嚴苛的規定。