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日研究估算：全國有160萬人「曾吸食大麻」！創歷史新高

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▲▼日本東京，人人都戴口罩。（圖／路透）

▲研究團隊根據問卷內容估算整體數值，結果顯示，日本國內可能就有160萬人曾吸食大麻。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

日本國立精神神經醫療研究中心日前公布2019年進行的「大麻吸食」相關調查之結果，結果顯示，在15歲至64歲人口中，推算曾經吸食過大麻的人數就超過160萬人，創下歷史新高。據了解，日本自1995年起首次進行此調查，這次已經是第13次，並且是首次推算全國的可能吸食人數。

根據《共同社》獨家報導，日本國立精神神經醫療研究中心2019年針對吸食大麻人數與原因等進行全國調查。研究小組在2019年9月至11月，根據居民基本登記冊向7000位15歲至64歲的民眾進行問卷調查，其中共有3945 份有效回答，佔56.4%，最後再以專門軟體計算出吸食人數的估算值。

調查結果顯示，至少吸食過一次大麻的人佔1.8%，估算高達160萬6638人，較前一次的調查增加了0.4個百分比。而從年齡層來看，30歲以上、未滿50歲吸食大麻的比例最高，超過5%。

負責調查的研究室長島根卓也認為，「由於美國的部分地區允許吸食大麻，網路上更是隨處可見大麻的正面訊息，因此也對年輕族群造成一定的影響。」他提醒，調查結果凸顯出非法吸食大麻的問題正在逐年加深，需要加強預防濫用大麻的教育。

另一方面，有約90%的受訪者認為「不應該吸食大麻」，有2.6%的人認為「少量無妨」、「吸食大麻是個人自由」。就年齡層來看，年輕族群持肯定態度的人最多，20~29歲與30~39歲分別佔4.9%、4.0%。

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