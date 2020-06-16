散戶犯的錯我全犯了！曾慘賠五百萬的財經主播給小資族的2個理財建議

▲財經主播王志郁。（圖／今周刊）

圖文／今周刊

「訂閱人數破十萬了！」走進三立電視台，財經主播王志郁開口第一句話，就先自豪地展現，近期在Youtube上教導理財的「戰果」。常看電視新聞的觀眾，對王志郁一定不陌生，深耕多年的財經專業形象深植人心，但，你可能不知道，擅長投資理財的王志郁，過去竟有過一段慘賠五百萬的故事。

散戶可能犯的錯 她全犯了

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時間倒回十年前，當時的王志郁，只是個小資族，雖然主跑財經新聞的背景，讓她對經濟脈動較為敏銳，但對投資，仍不甚了解，「我以前就是聽人說什麼，就買什麼！」王志郁說，當時只要有人說哪一檔股票好，她就會買進，但這些「明牌」通常只會「帶進不帶出」，讓她搞不清楚，何時該下車。

買著買著，王志郁不知不覺，已抱了滿手股票，最多曾同時持有約40檔股票，遇到套牢，她就選擇性遺忘、置之不理，並說服自己，「股價總有一天會漲回來」。

一開始，被套牢的股票還不算多，「選擇性遺忘」也就罷了，直到2011年，宏達電的股價表現，讓她不得不正視自己的投資方式。

憶及賠得最慘的一次，王志郁說，當時宏達電股價跌至680元，但利多消息不斷，她看好股價可能再漲回千元以上，因此在860元時，進場買了兩張，未料之後卻跌跌不休，連實施庫藏股也無法止跌，嚇得她只好在380元認賠殺出，光這一次，就賠掉近百萬元。

宏達電慘賠後，王志郁某次因採訪需求，讓分析師檢視她手中的持股，認真一算才發現，在渾然不覺的情況下，累計竟已大賠五百萬元，這次經驗讓她開始徹底檢討自己的投資方式。

調整資產配置 股票、基金、房地產各三分之一

因為這堂「慘賠五百萬的理財課」，王志郁開始重新審視、建立一套新的投資理財邏輯。她說，現在的資產配置非常簡單，分別是房子、股市及基金，各佔三分之一。

股票方面，王志郁只操作自己熟悉的幾檔股票，絕不再聽信明牌，此外，她也投資個股期貨，兩者相加，平均每年可有3成左右的報酬率。

對於基金，王志郁採取定期定額方式投資，目前手上持有兩檔基金，每月扣款兩萬元，採取「停利不停扣」策略，只要有獲利就贖回，平均可創造約15%左右的報酬率。

至於房子，王志郁透露，2011年時，在台北市中山區看了一間約16.5坪的套房，原本只是想體驗「出價的感覺」，當作主持房市節目的功課，並不是真心想購買，屋主開價1180萬，王志郁付了斡旋金，卻只出價680萬，殊不知，屋主不僅沒當她是「來亂的」，還很誠心誠意地議價。

當時，連房仲都勸王志郁，多少加點價，但她心想「反正只是模擬買房流程」，堅持一毛不加；豈料，與屋主來來回回溝通之下，對方竟真的願意以680萬元、開價的57折，將房子賣給她。

「那時以為絕不可能談成，想不到還真的買到了，要簽約前，還考慮好幾天。」王志郁說，買下人生第一間房後，將套房出租，每月也有兩萬多元入帳，剛好可以付房貸，現在這間房子市值約900萬元，算起來也獲利頗豐。

從主播轉型知識型網紅 讓大家在投資的路上少繳點「學費」

在投資路上賠過、痛過，讓王志郁開始有了「想教小資族投資理財」的使命感，她以自身經驗，提出兩點建議。

首先，一定要試著去了解各種理財商品，如股票、基金、外匯或房地產，從中找到最適合自己的商品；其次，就算資金不多，也要練習投資，可以從買一張股票開始，唯有錢花下去，才會認真研究，重點就是，要先勇敢踏出第一步。

王志郁說，她經營投資理財節目，就是希望小資投資人，能少繳一點「學費」；從電視新聞主播朝Youtube網紅發展，王志郁的個人頻道上，除了有適合新手入門的投資理財教學外，另一大看點就是國際財經新聞解析，每集節目至少二、三十萬點閱起跳。

王志郁指出，國際新聞是投資理財的延伸，因為真正聰明的投資人，會從新聞中嗅到商機；例如，看到肺炎疫情，就開始關注生技股；或者注意到中東情勢緊張，可能讓油價大漲，只要能解讀事件背後隱含的訊息，就有助投資判斷。

*本文獲《今周刊》授權轉載

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