美警對童動用胡椒噴霧！　7歲弟「臉部正中」哀嚎影片曝：我做了什麼

▲ 路人以牛奶幫助男童清洗臉部。（圖／翻攝自臉書／Evan Hreha）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國「佛洛伊德之死」掀起大規模示威，自5月26日延燒至今。華盛頓州一個非裔家庭一家三代在事件爆發後第一個周末走上西雅圖街頭抗議，艾弗里（Mando Avery）也帶著7歲的兒子，未料警察突以胡椒噴霧直射兒子臉部。男童頓時痛苦哀嚎，目睹事發經過的路人都相當憤怒。

艾弗里一家人上月30日自華盛頓州塔科馬市開車北上，到西雅圖參加抗議、要求警察改革。他們被指不該帶著年幼的孩子上街，但艾弗里提到，當他們在示威現場周圍尋找停車位時，也看見不少帶著小孩或寵物的家庭，因此沒有想太多。

事發當時，他們上街才不到45分鐘。艾弗里握著兒子的手，身旁突然冒出一名警察，向他們噴出胡椒噴霧，正中兒子的臉部。路過的白人髮型師赫理哈（Evan Hreha）拍下現場畫面，可見男童緊閉雙眼、滿臉痛苦地轉身抱住艾弗里，拿下口罩發出尖叫，更大喊著「幫幫我！」

▲ 男童突然正中胡椒噴霧，痛苦大哭。（圖／翻攝自臉書／Evan Hreha）

周圍許多示威者紛紛拿出水或牛奶來幫他清洗，同時不斷安撫他，「沒事的」、「給他一點空間」，其他人則質問警察，為何對孩子使用化學刺激物，卻沒有試圖幫助他。

男童深受創傷，胡椒噴霧讓他臉頰灼熱、頭昏腦脹，還向他的父母問道，自己做了什麼才會遭受攻擊。他的母親威廉絲（Shenelle Williams）表示，聽到兒子的尖叫是椎心的痛苦，「我感覺像個失敗者。因為我覺得自己無法保護他，但當時我們沒有任何辦法可以預防這件事發生。」

艾弗里向《衛報》表示，他認為警方瞄準他的兒子，「我不知道你（警察）是不是想殺雞儆猴、讓他害怕。你做到了。」但最讓他無法理解的是，現場警察和不遠處的急救人員完全沒有出手幫忙，「沒有任何一個被聘來保護人的人員選擇站出來、幫助這個孩子。我就是不明白，他們怎麼能視而不見。」

▲ 其他示威者上前質問警察。（圖／翻攝自臉書／Evan Hreha）

34歲的赫理哈誤以為男童是名女孩，當天將他拍下的影片上傳臉書並怒罵警察，「第一個被攻擊的是個小女孩。你們這些人到底有什麼問題？」累計數千人次觀看。赫理哈事後持續參加抗疫，一周後卻在回家路上遭到至少7名警察包圍。

警方宣稱，赫理哈被指認曾以雷射光對準一名警員的眼睛，將他上銬後押進警局。赫理哈否認指控，且他整晚都在朋友的熱狗攤幫忙，分送熱狗給示威者，但申請保釋被拒，最後在警局被關了2天。有網友指出，這是警方對他上傳這段影片的報復。

他的律師哈茲頓（Talitha Hazelton）表示，沒有任何跡象表明，警方逮捕赫理哈是合理的。赫理哈也認為，自己被捕是警方對於他拍攝影片並公開上傳的回應，也粉碎他對「警察總是保護及服務民眾」的認知。當地警方則表示，目前未接獲有關赫理哈被捕一案的投訴，但艾弗里的兒子受害案件正在調查中，會盡快說明最新進度。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

►二手票券豐富你的生活～