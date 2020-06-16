受夠總統！巴西黑幫暫轉行「改發酒精物資自救」　貧民窟淪病毒煉獄遭政府遺棄

▲巴西貧民窟等不到政府足夠的資源，只能靠黑幫自救。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎疫情持續升溫，全球達到801萬餘人確診，尤其在巴西，因為防疫措施漏洞百出，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）也未有完善政策應對，讓民眾只能靠一己之力防疫。其中里約熱內盧的貧民窟，當地黑幫更直接「轉行」變成防疫尖兵，分發洗手液、食物給予貧民。

根據《CNN》、《iNews》報導，新冠肺炎在巴西疫情慘重，截至16日上午確診人數達到88萬8271人，不僅市區疫情嚴重，里約熱內盧的貧民窟，也被認為是可能隨時爆發的大溫床，嚴重程度讓當地警方也不敢深入。如今當地的黑幫、販毒集團因為擔心疫情爆發，於是挽起袖子成為防疫幫手，開始直接實施宵禁、並且向貧民窟的人民發放洗手液、食物等物資，在疫情嚴重時期先顧好彼此的性命。

▲波索納洛遭到民眾強烈反彈其抗疫政策不力。（圖／路透）

幫派分子羅納度（Ronaldo）表示，「我們害怕的是新冠病毒，而不是波索納洛，我們已經見證太多死亡，反而醫院死的人比我們自己照顧得還要多」。據悉，因為疫情嚴重，國家醫療資源、警方都不敢進入該區域，不僅消毒液，就連藥物、補助金也都是由當地的幫派集團發放。

而有別這些幫派集團的自救，總統波索納洛卻還在喊話要求「除非WHO不再偏頗，否則巴西將會退出」，更不顧民眾的抗議聲，檢討自己的防疫措施；日前巴西聖保羅、首都巴西利亞都出現大批民眾示威，認為波索納洛的抗疫政策相當差，舉牌表示「政府的滅絕政策就是恐怖主義」、「所有人民為民主站出來」等口號。

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