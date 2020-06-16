台股早盤大漲170點！中天、合一雙雙漲停

▲台股早盤上漲。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

美國聯準會（Fed）宣布緊急放款計畫，抵消市場對疫情再起的憂慮，美股周一（15）收漲。台股今（16）日開盤上漲74點，以11380點開出。截至上午9點02分，指數來到11471點，上漲170點。

中天生技（4128）旗下合一生技（4743）昨日宣布，糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥ON101的多國多中心三期臨床試驗第二次期間分析結果解盲通過。昨日中天與合一雙雙停牌，今日開盤，中天、合一直攻漲停，股價分別漲至43.45元及189.5元。

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此外，友訊（2332）昨日召開股東常會，並進行董事改選，最終由市場派取得3席一般董事、3席獨立董事，共計6席過半席次大勝。友訊今日開盤大漲4.29%至14.6元。

蘋概三王中，台積電（2330）以317元開出，上漲2.42%；鴻海（2317）開在77.8元，上漲1.04%；股王大立光（3008）以4245元開出，上漲3.03%。

繼宣布購入公司債ETF後，Fed周一再次宣布，將自周二開始擴大公司債收購途徑，透過次級市場公司信貸機制（SMCCF）購入個別公司債。消息一出，美股應聲止跌回升，並收復早盤跌幅。

美股周一表現，道瓊工業指數上漲157.62點或0.62%，報25,763.16點；標普500指數上漲25.28點或0.83%，報3,066.59點；那斯達克指數上漲137.22點或1.43%，報9,726.02點；費城半導體指數上漲27.16點或1.43%，報1,931.01點。

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