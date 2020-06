撤9500名駐德美軍不夠！　川普再威脅梅克爾若不吐出欠款：召回過半軍力

▲川普不滿德國不把錢繳足,美國卻做牛做馬。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國總統川普周一(15日)再度指控,德國政府長期「拖欠」北約組織費用,並威脅若不交錢,就要撤回過半駐德美軍。五角大廈此前才接到川普政府命令,執行撤回9500名美軍的任務,使得原先的3萬4000名駐德軍力,減少至2萬5000人。

綜合外電報導,川普在15日的白宮圓桌會議上聲稱,「德國你知道的…拖欠了要給北約組織的錢」,他說這筆拖欠款項高達數百萬美元,「如果他們不付錢的話,我們為什麼還要繼續出力。」川普威脅情況若繼續下去,乾脆撤回過半美軍,而此舉會讓美國在北約對俄國的前線威懾力大減。

▲德國駐美大使證實,美國五角大廈已收到撤回9500名駐德美軍的命令。(圖/達志影像/美聯社)

根據CNN事實查核專員戴爾(Daniel Dale)指出,川普所謂的德國「欠錢」,其實是指北約鼓勵各成員國,將GDP的2%拿出來作為組織的軍事防禦支出,但德國2019年的軍費支出僅占GDP的1.4%。儘管如此,2%並非硬性規定,而各國和北約之間也非「上繳費用」的關係,因此實際上德國並未欠錢。

對於此前川普下令撤回9500名駐德美軍的消息,德國駐美國大使海柏(Emily Haber)證實,五角大廈確實收到這項撤軍指令。不過就連共和黨的同僚都不支持川普陷北約前線於危險的舉動,眾議院軍事委員會(HASC)22名共和黨人連署致函給川普,表示他們反對撤軍。

軍委會主席、重要智庫美國外交關係協會索恩貝里(Mac Thornberry)在信中表示,「俄國施加的威脅並沒有放鬆,我們相信此舉意味著美國對北約的承諾減弱,會讓俄國的機會主義和侵略行為更加膨脹。」

Again: Germany doesn't literally "owe" NATO money. NATO *target* is that every member spends 2% of GDP on defense. That isn't a payment to NATO. And it's not binding: if a country is under 2% - Germany was at an est. 1.4% in 2019 - they don't have debt. https://t.co/7mwrRqwMuv