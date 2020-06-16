撤9500名駐德美軍不夠！　川普再威脅梅克爾若不吐出欠款：召回過半軍力

▲川普不滿德國不把錢繳足，美國卻做牛做馬。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普周一（15日）再度指控，德國政府長期「拖欠」北約組織費用，並威脅若不交錢，就要撤回過半駐德美軍。五角大廈此前才接到川普政府命令，執行撤回9500名美軍的任務，使得原先的3萬4000名駐德軍力，減少至2萬5000人。

綜合外電報導，川普在15日的白宮圓桌會議上聲稱，「德國你知道的…拖欠了要給北約組織的錢」，他說這筆拖欠款項高達數百萬美元，「如果他們不付錢的話，我們為什麼還要繼續出力。」川普威脅情況若繼續下去，乾脆撤回過半美軍，而此舉會讓美國在北約對俄國的前線威懾力大減。

▲德國駐美大使證實，美國五角大廈已收到撤回9500名駐德美軍的命令。（圖／達志影像／美聯社）

根據CNN事實查核專員戴爾（Daniel Dale）指出，川普所謂的德國「欠錢」，其實是指北約鼓勵各成員國，將GDP的2％拿出來作為組織的軍事防禦支出，但德國2019年的軍費支出僅占GDP的1.4％。儘管如此，2％並非硬性規定，而各國和北約之間也非「上繳費用」的關係，因此實際上德國並未欠錢。

對於此前川普下令撤回9500名駐德美軍的消息，德國駐美國大使海柏（Emily Haber）證實，五角大廈確實收到這項撤軍指令。不過就連共和黨的同僚都不支持川普陷北約前線於危險的舉動，眾議院軍事委員會（HASC）22名共和黨人連署致函給川普，表示他們反對撤軍。

軍委會主席、重要智庫美國外交關係協會索恩貝里（Mac Thornberry）在信中表示，「俄國施加的威脅並沒有放鬆，我們相信此舉意味著美國對北約的承諾減弱，會讓俄國的機會主義和侵略行為更加膨脹。」