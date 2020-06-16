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快訊／北韓再放話：南韓若繼續放任脫北者　軍隊已準備好開進非軍事區

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▲▼金正恩胞妹金與正。（圖／路透社）

▲外界傳言，金正恩胞妹金與正已成北韓實際領導人，近來大動作升級兩韓緊張關係。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓當局威脅，若南韓繼續放任脫北者在兩韓邊境發送反朝傳單，將會派遣軍隊進入南北韓非軍事區（Demilitarized Zone）。北韓並放話，已經在檢視這項計畫，並且軍隊已做好萬全準備。

《朝中社》今清晨發出英文聲明，「我們的軍隊正密切觀察近來越來越糟的南北韓關係，並且已經準備好，隨時為黨和為政府提供任何對外的軍事措施。」

2個活躍的脫北者團體近來在南北韓邊境，大肆透過氣球飄送等方式，發送傳單至北韓境內，引起北韓當局憤怒。金正恩胞妹、北韓黨中央組織指導部第一副部長金與正，9日已下令切斷南北韓一切通話管道，並表示此舉僅是「對敵第一步驟」，接下來會陸續採取更多行動。

過去一周北韓更是頻頻放話兩韓事務要美國「嘴巴閉上，不要插手」，並迫使南韓嚴懲脫北者、劃設兩韓邊境危險區，派遣特別司法警察值勤，嚴厲「查緝」脫北者團體空飄傳單的行為發送作為表態。不過北韓仍繼續對美國和南韓嗆聲，並強調與俄友好，甚至威脅「未來會更恐怖」；金與正也於13日預告下一步報復行動，將主導權交給軍隊。

►金與正威脅動武！美國務院「相當失望」警告：美韓防禦堅如磐石

►金與正預告軍事行動！南韓國防部：軍隊進入待命狀態　籲北韓遵守協議

►金與正揚言動武！　報復行動下一步「交給軍隊」：是時候和南韓訣別

►快訊／金與正震怒昨預告「軍事威脅」…青瓦臺緊急召開國家安全會議

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