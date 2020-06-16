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美撤回羥氯奎寧緊急授權「打臉川普」：2藥物對新冠肺炎患者無實際療效

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▲▼ 美國總統川普提倡「羥氯奎寧」（hydroxychloroquine）作為預防新型冠狀病毒用藥。（圖／路透）

▲川普提倡的羥氯奎寧（hydroxychloroquine），正式被FDA取消緊急授權。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國食品藥品監督管理局（FDA）15日表示，要撤回羥氯奎寧（hydroxychloroquine）作為2019新型冠狀病毒用藥的緊急授權，因為他們看不出其實際療效，帶來的副作用等影響也有疑慮。總統川普此前大加推薦該藥藥效，他聲稱每日按時服用，讓自己遠離病毒入侵。

路透社報導，FDA根據最新資料顯示，透過口服羥氯奎寧和氯奎寧（chloroquine）能有效治療新冠肺炎的假定，已經不再具有合理性。這項撤回請求是由「生物醫學高階研究和發展管理局」（BARDA）所提出，多項研究證據皆顯示，奎寧對於治療新冠肺炎並無有效療效，其中包括一項大規模的試驗結果，羥氯奎寧並不能讓暴露在高風險環境的人員免於被感染。

羥氯奎寧的抗炎性和抗病毒特性，在疫情早期曾被視為有機會治癒新冠肺炎患者的藥物之一；3月初，美國開始進入疫情高峰，當時並不無其他有效的治療，也沒有治癒藥效明確的藥物，於是FDA緊急授權對疫病患者使用羥氯奎寧。

▲▼ 美國總統川普11日現身達拉斯市競選造勢大會。（圖／路透）

▲川普先前聲稱羥氯奎寧搭配阿奇黴素有奇效，能對抗和預防新冠肺炎。（圖／路透）

儘管不論醫學期刊或許多研究結果都沒有如此信心，川普當時仍公開表示，羥氯奎寧搭配抗生素阿奇黴素（azithromycin）是一項好組合，「非常有機會成為史上最強扭轉局面的藥物」。白宮西廂辦公室幕僚出現2名確診患者後，川普更說自己每天按時服用這些藥物，讓他能有預防感染。

隨著時間進展，科學家們的研究結果陸續出爐，羥氯奎寧在實驗室的研究中，的確能夠有效中和2019新型冠狀病毒，但實際的人體臨床試驗結果卻是失敗的。氯奎寧更是打從一開始就沒通過在美國的緊急授權，在有關研究中，結果也具不確定性。

事實上，當羥氯奎寧和氯奎寧的藥效在5月中的研究報告中指出，除了對患者不具名顯療效外，甚至可能將有特定特徵如心血管疾病、慢性病等患者置身於危險中時，許多醫院和醫生就已經暫停對新冠肺炎患者使用該藥物。

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