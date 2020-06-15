金管會將發布函釋鬆綁　民眾到超商也可刷卡買振興三倍券！

▲金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

隨著振興三倍券將於7月15日上路，金管會今（15）日表示，近期將發布函令鬆綁，民眾可透過信用卡、電子票證、電子支付等3大支付工具，到超商購買實體券。

「振興三倍券」提領方式分為實體版與數位版，其中實體券的部分，又分為2種方式，首先是民眾7月15日到郵局，攜帶健保卡，花1000元可領3000元三倍券，另一種方式則是7月1日起透過網路預購，7月15日後可到4大超商，花1000元領取3000元振興三倍券。

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不過，民眾好奇在4大超商預購的實體三倍券，只能用現金支付，還是有其他支付方式？金管會銀行局官員對此表示，按照現行規定，信用卡、電子支付或電子票證在超商只能繳交水電費等政府規費，由於當初函釋並沒有包括這次的振興三倍券，因此近期將發布函釋鬆綁。

銀行局官員進一步指出，這次鬆綁原因主要是振興三倍券，民眾須繳交1000元給政府，才能領到3000元的振興三倍券，也就是屬於政府規費的一環。換句話說，民眾若在超商刷卡、用電子帳戶或電子票證付1000元，即可拿到3000元的實體券。

近期各家金融機構力挺振興三倍券，紛紛推出回饋方案，銀行局官員說，無論是銀行、電子支付或電子票證業者，積極響應政府提供現金回饋或點數回饋等，基本上都是好的，可望促進經濟復甦，也是振興三倍券的主要功能。