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行政院核定　財政部前次長吳自心任期交所董事長

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▲▼財政部次長吳自心。（圖／記者吳靜君攝）

▲財政部前次長吳自心。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

自財政部退休的財政部前次長吳自心有新的方向，行政院今（15）日核定吳自心將接任期交所董事長之職，該職自前董事長許虞哲病逝之後就已經懸缺許久。

許虞哲卸任財長之後，轉任期交所董事長，今年初因病辭世，由期交所總經理黃炳鈞暫時代理董事長之職，所以該職缺也懸缺有一段時間。行政院今日核定，期交所董事長的懸缺，由日前自財政部退休的吳自心接任，這是繼許虞哲後，再度有財政部高級官員接任。

請繼續往下閱讀...

吳自心任公職36年，一直在財政部奉獻，曾任財政部主任秘書、北區國稅局局長、台北市國稅局局長、賦稅署署長及常務次長等職務，歷練完整任內積極健全我國賦稅法制。

任內曾督導推動所得稅法、稅捐稽徵法、納稅者權利保護法及關稅法等法令制定修正，建立回饋稅制、房地合一稅制、反避稅課稅制度等多項稅制，並致力推動稱綜所稅減稅、電子發票、「健保卡+密碼」網路申報所得稅、綜所稅結算申報稅額試算服務、多元繳稅管道業務、所得稅各式憑單免填發作業、綜所稅扣除額單據電子化作業、外籍旅客購物退稅服務電子化作業、精進關港貿單一窗口服務等創新、簡化、便民的稅政、關政措施，功績卓著，曾獲行政院及財政部模範公務人員殊榮。

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