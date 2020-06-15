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振興三倍券回饋　銀行信用卡與行動支付有感加碼

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▲▼實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

▲振興三倍券將開始預購，銀行推出各種優惠。（圖／行政院提供）

記者吳靜君／台北報導

永豐銀力挺「振興消費券」優惠回饋雙管齊下，分為電子券、實體券，永豐銀零售金融處處長吳建毅表示，自7月起信用卡全卡友登錄並再振興券政策期間刷卡消費滿3000元，可領政府補助外，永豐也回饋300元的回饋金；如果利用永豐的幣倍卡綁定行動支付消費，可再加碼8%，等同最高回饋18%。

利用幣倍卡榜行動支付　刷3000回饋2540元

請繼續往下閱讀...

永豐銀表示，政府推出的「振興三倍券」即將上路，全台包括剛出生的幼兒在內、2300萬國民都能使用；吳建毅表示，以刷卡方式使用振興券的永豐卡友，在永豐專屬活動網頁完成登錄綁定後，於振興券政策期間刷卡消費累計滿3,000元並獲政府核發補助成功後，永豐再回饋300元刷卡金，回饋比例高達10%。

永豐銀行同步配合政策推展行動支付；吳建毅表示，若使用永豐「幣倍卡」並綁定Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay等行動支付工具消費，除可領取振興補助外，符合條件的卡友可再獲加碼最高8%刷卡金；以刷滿3,000元為例，除政府補助2,000元外，永豐再回饋300元刷卡金及幣倍卡專屬的240元，等同回饋高達2540元。

永豐現金回饋JCB卡購實體券6%回饋

吳建毅表示，為回饋刷卡購買實體振興券的永豐卡友，自7月1日起，刷永豐現金回饋JCB卡在官方指定網站預購振興實體券，可享6%刷卡金回饋；卡友可幫家中小孩或未使用信用卡的親友購買「振興三倍券」，共享超值回饋。

▼永豐銀推幣倍卡綁定行動支付，振興三倍券可再獲得最高8%的刷卡金。（圖／永豐銀提供）

▲▼永豐銀,銀行。（圖／永豐銀提供）

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