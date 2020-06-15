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Yahoo中小企業數位轉型洞察報告：近九成朝電商轉型

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▲左起依序為台北市商圈產業聯合會理事長洪文和、中華民國全國中小企業總會企資中心營運長王怡雯、Yahoo營銷優化事業群業務總經理陳婉怡、Yahoo超級商城暨拍賣事業群業務總經理林燕、台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東、中華民國無店面零售商業同業公會組長塗家興。。（圖／Yahoo提供）

▲左起依序為台北市商圈產業聯合會理事長洪文和、中華民國全國中小企業總會企資中心營運長王怡雯、Yahoo營銷優化事業群業務總經理陳婉怡、Yahoo超級商城暨拍賣事業群業務總經理林燕、台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東、中華民國無店面零售商業同業公會組長塗家興。（圖／Yahoo提供）

記者陳心怡／台北報導

面對疫情的挑戰，許多中小企業加速了數位轉型的步伐，期望拓展營收來源，為協助中小企業接軌數位轉型潮，Yahoo奇摩攜手中華民國全國中小企業總會、中華民國無店面零售商業同業公會、台北市商圈產業聯合會、台灣連鎖加盟促進協會，首度共同發表《中小企業數位轉型洞察》；並力推「逐夢台灣 攜手再起 2020專案」，結合Yahoo奇摩AI原生廣告及超級商城，助攻在地頭家一站式跨螢佈局電商路、搶攻數位新商機。

此次疫情讓中小企業認知到數位轉型的迫切性，中華民國全國中小企業總會企資中心營運長王怡雯、中華民國無店面零售商業同業公會組長塗家興、台北市商圈產業聯合會理事長洪文和、台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東齊聲呼籲：「企業主應善用數位科技加速轉型，融合線上及線下銷售資源，發展新商業模式以因應快速多變的市場，促進營收和規模持續成長，化危機為轉機！」

請繼續往下閱讀...

根據Yahoo奇摩《中小企業數位轉型洞察》，台灣頭家普遍對下半年台灣整體景氣保守看待，高達75%對經濟狀況抱持平（44%）或悲觀（31%）態度。為拓展新收入來源，已有近9成（86%）的中小企業開始（57%）或正在計劃（29%）朝電商之路邁進。

Verizon Media國際消費者洞察暨數據分析總監蘇建勳表示：「中小企業佈局電商主要看重電商帶來的人流（51%）、精準族群（47%）及平台優惠（38%）三大優勢，其中對於『與平台共享各種對消費者優惠』的重視程度，更較2017年倍增，顯示平台所提供能有效活絡買氣的優惠工具（如：折扣碼），對店家有直接助益。

蘇建勳指出，從調查結果也發現，已開始經營電商的中小企業僅有4成4滿意轉型表現，並希望強化網路行銷（62%）、顧客經營（47%）、及賣場營運（39%）三大面向為轉型加分；在人力、時間以及成效皆面臨挑戰的同時，店家挑選網路行銷工具，首選能直接帶進成交的原生廣告等成效型廣告，對AI相關廣告應用更是高度青睞，而最感興趣的前三大應用分別是自動生成廣告素材（71%）、預測購買需求投放廣告（65%）、以及自動比對找到潛在新客（65%）。

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