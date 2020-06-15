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高雄租屋「一周只能洗一次衣服」！房東嗆：想洗就貼錢　正妹房客爆哭

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▲▼買房,租屋,公寓,鄰居,冷氣,房東,陽台,中古屋,置產,房地產。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子在高雄租屋，卻被房東限制一堆條件。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／柯振中報導

租房是許多出外念書、工作民眾的需求，能不能遇上好房東，似乎只能靠祈禱。高雄一名正妹在外租屋，沒想到付了昂貴的房租，還被房東不斷限制，不僅被禁止在廚房內煮東西，連洗衣機都規定「一周只能用一次」，否則要多收水電費。

這名正妹在臉書社團「爆料公社」中爆料，她在高雄左營租屋，付了昂貴的房租，卻不斷被房東限制，近日竟然還出現新的規定，被房東告知「原則上」一周只能洗一次衣服，若想要隨時都能洗，還要加收水電費。

請繼續往下閱讀...

她感到相當傻眼，回應房東「衣服放一個禮拜不會臭嗎」，竟然被反問「那妳要洗幾次呢」？房東聽見女子「要上爆料（爆料公社）問卦」，竟然還嗆「不用話說那麼難聽」，只是單純協商，其他房客也沒出現這種狀況，「妳這樣情形我也當經驗，不滿意也請包涵。」

▼正妹外出租屋，卻被限制一堆條件，連洗衣服都只能一周一次。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲▼正妹外出租屋，卻被限制一堆條件，連洗衣服都只能一周一次。（圖／翻攝「爆料公社」）

無奈的規定讓女子回應，當初簽訂契約時，她與房東約法三章，不能帶異性回租屋處過夜、不能在廚房炒菜，也不能養寵物，現在突然多了「洗衣服」的規定，讓人無話可說，「這樣合理嗎？重點這是夏天不是冬天，我也有繳電費跟管理費啊？」

正妹與房東爭執完後，她拿著衣服去清洗，準備晾衣時，卻發現衣架全被收起來，讓她感到相當無助，頓時忍不住情緒，當場哭了起來。

眾人看完傻眼的規定，紛紛氣炸回應，「這房東很有事，誇張ㄙˇ」、「 你那是舍監嗎？只是太扯了」、「如果是簽約之後才說的根本不用理他，他無法接受就退你保證金讓你搬走」、「這個房東很有事，怎麼不公布在哪租的，以後才不會又有人踩雷啊」、「第一次遇到這種管太多的房東，都有在繳錢害（還）怕人家用。」

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▼正妹外出租屋，卻被限制一堆條件，連洗衣服都只能一周一次。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲▼正妹外出租屋，卻被限制一堆條件，連洗衣服都只能一周一次。（圖／翻攝「爆料公社」）

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