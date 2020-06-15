北富銀主辦40億淡江大橋聯貸案　打造首座輕軌、公路、自行車共構大橋

▲台北富邦銀行統籌主辦的工信工程淡江大橋40億元聯貸案已完成募集。（圖／北富銀提供）

記者紀佳妘／台北報導

台北富邦銀行統籌主辦的工信工程40億元聯貸案，完成募集並於今（15）日完成簽約，將用以支應工信工程承攬的「淡江大橋第三標工程」所需的履約保證金保證、預付款還款保證及工程週轉金。

北富銀表示，主辦工信工程股份有限公司40億元聯貸案，完成募集並於今天完成簽約，其他參貸銀行包括安泰銀行、合作金庫、上海銀行、京城銀行、土地銀行、第一銀行、台灣企銀及農業金庫，共同推動國家指標性公共建設。

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北富銀國際金融總督導陳恩光執行副總表示，工信工程為國內少數具備大型公共工程能力的營造廠商，為支應大型公共工程所需的金融授信額度，2003年起即多次委任北富銀籌組聯貸案，包括「台北捷運內湖線CB410區段標」、「桃園機場捷運CE02標」等，為社會大眾的民生福祉和國家經濟發展提供支持。

工信工程董事長陳煌銘指出，淡江大橋為國際頂級建築大師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）遺作，她被公認為當今最偉大的建築師之一，善於運用曲線結合科技、景觀與地景，設計出充滿流動性與未來感的創新建築，而淡江大橋是台灣首件、也是唯一一件札哈．哈蒂作品，藉由這座大橋，台灣終於牽起與這位建築大師之間的緣分，創造出新的國際地標。

此外，淡江大橋第三標工程總價達124.93億元，主辦機關為交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處，全長2公里35公尺，橋塔高211公尺（約70層樓高），而淡江大橋工程今年4月16日在淡水河中打入第一支鋼管椿，象徵主橋段工程己正式施工，預計2024年完工，將成為全台首座輕軌、公路、自行車道共構的大橋。

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