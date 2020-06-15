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燦星旅股東會改選新董座　台南幫第三代侯佑霖上位

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▲燦星旅成立於2003年，為國內第一代網路旅行社，今（15）日股東會選任侯佑霖擔任董事長。（圖／資料照）

▲燦星旅成立於2003年，為國內第一代網路旅行社，今（15）日股東會通過選任侯佑霖擔任董事長。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

燦星旅行社今（15）日召開股東常會，會中順利完成董監改選，由台南幫第三代、亞果遊艇集團董事長侯佑霖出線；展望後市，燦星旅表示今年對旅遊業而言是異常嚴峻的一年，將持續進行組織效能、數位化和費用效益提升，以穩健經營為要務。

今年以來受到新冠肺炎疫情衝擊，觀光產業成為重災區，燦星旅表示，後續將加強自由行產品選購平台銷售模式，藉此提升產品的豐富性，另外也將著重小資、老年的團體旅遊市場，產品設計著重於平價且高價值行程。

請繼續往下閱讀...

原為燦坤集團旗下的「燦星旅行社」於今年三月公告將五成股權出售給台南幫第三代侯佑霖及鄭寶蓮。侯佑霖從創設萬通人力公司，再到亞果遊艇集團，短短五年間，躍居我國遊艇產業的明日之星，這次入主燦星旅危機入市，引發業界高度關注。

▲亞果遊艇集團暨燦星旅董事長侯佑霖。（圖／燦星旅提供）

▲亞果遊艇集團暨燦星旅董事長侯佑霖。（圖／燦星旅提供）

依據燦星旅公告，今日股東會改選後，由侯佑霖擔任燦星旅董事長，鄭寶蓮為總經理；近年侯佑霖透過自行創設及併購建立起遊艇休憩產業王國，目前旗下已有亞果國際潛水、亞果遊艇開發、亞澎遊艇開發、亞青海洋文創、錚儀遊艇、樂活海洋學院等六大集團企業。

「投資海洋1億元可以創造300倍效益！」侯佑霖曾在公開記者會上受訪指出，這次入主燦星國際旅行社，可望為遊艇休憩產業一條龍的營運模式再添新兵，未來如何改造這間國內第一代網路旅行社，各界亦高度關注。

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