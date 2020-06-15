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國內5月人民幣存款略增 　今年來個人戶存款卻月月降

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▲▼人民幣。（圖／路透）

▲5月人民幣存款餘額增加。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

央行今（15）日公布4月銀行辦理人民幣業務概況，5月OBU及DBU人民存款餘額為2463.74億，較4月小幅增加3.61億人民幣或0.15%。央行外匯局行務委員陳婉寧表示，從今年1月以來，個人戶的人民幣存款餘額逐月減少，主要是個人戶在投資時，特別看重利率和匯率。

根據央行公布之人民幣業務統計數據，在人民幣存款餘額部分，5月DBU人民幣存款餘額2144.27億元（人民幣，下同）、較4月增加9.18億元或0.43%，OBU存款餘額319.47億元、較4月減少5.57億元或1.71%，合計總共為2463.74億、較4月增加3.61億元或0.15%。

請繼續往下閱讀...

陳婉寧表示，DBU增加9.18億元，其中個人戶減少9億，法人戶增加18億元；定存增加9億元、活存則微幅增加。DBU增加原因，主要是保險業收回國外投資，航空電子匯回國外投資或是貨款，以及國際債券到期約16.5億人民幣。另外，法人戶存款增加，可能是法人收回國外投資和貨款轉入定存。個人戶減少則因為資金轉到其他幣別，或部分資金流向人民幣計價基金。

匯款總額部分，DBU匯款總額為783億元，較4月增加62.72億元或8.7%；OBU匯款總額為958.82億元，較4月增加398億元或71.608%，合計匯款總額為1741.82億元、較4月增加461.1億元或36%。央行表示主要是因電子業支付三角貿易貨款量增加所致。

今日各天期最優人民幣定存利率，1月期為日盛銀行1.5%、3月期為日盛銀行1.9%、6月期為上海商銀2.48%、9月期為合作金庫1.45%、1年期為合作金庫1.45%。

今日中銀台北公布的最新牌告利率較上月全面上調，1 個月為 1.71%、3 個月期 1.75%、6 個月期 1.8%、9 個月期 1.86%、1 年到期 2.08%，上調幅度在 0.42%-0.88%。

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