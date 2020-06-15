快訊／華南永昌證董監大換血　新任名單出爐！

▲華南金總部。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

因為華南永昌證3月時發行認售權證因為避險不及，內稽內控發生問題，不僅遭到金管會處分，董事會也必須換血，今（15）日華南永昌證新董事名單出爐！根據華南永昌證公告，董事包含證基會董事長李啟賢外，董事名單中包含三商美邦人壽前總經理楊棋材、富邦證前董事長許仁壽等入列。

華南永昌證3月因為發行認售權證避險不及，導致稅後虧損了47億元，而前總經理陳錦峰負責並且請辭，同時也遭金管會停職1年，並且停止8項業務；使得華南永昌證前董事長鄭永春及副董事長許元禎在財政部的壓力之下，也雙雙請辭，董事會也予以解散負責。

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原董事長鄭永春之職，則由華南金總經理羅寶珠暫代。而華南永昌證原有的董事羅寶珠、許元禎、李耀卿、張松年、台灣荒川化學工業董事王凡、三洋電機董事李文峰；監察人則為華南銀行財務會計部經理張炳輝、華南永昌證券董事周登正。

根據華南永昌證公告，新任董事名單包含李啟賢、楊棋材、許仁壽之外，還有美國銀行台北分行企劃處主管張雅清、百福倉儲實業總經理王普、大興電線電纜副總經理林長信、華南期貨董事長吳學敏；獨立董事為銘傳大學財務金融學系教授兼財務金融研究中心執行長盧正陽；而監察人則是華南銀行金融市場行銷部經理林淑妃、宏麗數位創意經理周彥宜。根據華南金永昌證透露，目前董事名單當中還差一缺額，仍伺機找尋人才，如果沒有意外，董事長將由李啟賢擔任，不過仍要董事會推舉、金管會通過才行。

就李啟賢在金管會、證券的資歷深厚，曾任金管會證期局的副局長、代理局長以及局長；同時退休後也轉任櫃買中心擔任總經理、代理董事長；證交所的總經理、董事長；在證券業具一定的地位；而楊棋材則是三商美邦人壽財務出身，對於風險控管、熟悉財務操作，加入華南永昌也有一定的幫助；許仁壽曾任證交所總經理、投保中心總經理、富邦證董事長，不僅在證券業有一定的份量，政經人脈也是相當寬廣。