火熱行情搭上冷清基本面！　法人估台股未來一周多空交戰

▲法人預估，台股未來一周恐陷於多空交戰，盤勢將區間整理。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

市場擔憂第二波疫情再起，道瓊指數上周重挫近6%，新興亞股雖受市場情緒波動，但僅小跌約1%，而台股受惠長期「+0」，上周繼續受外資追捧，吸金12.3億美元，上周僅小跌0.4%。法人預期，火熱的行情搭上冷清的基本面，未來一周台股恐陷於多空交戰，盤勢將呈區間整理。

根據彭博統計外資資金流向，新興亞股上周共吸金11.7億美元（約新台幣350億元），其中台股以吸金12.3億美元（約新台幣368億元），位居新興亞股之冠，而南韓、泰國、印尼則呈現淨流出的態勢。

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中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，市場目前仍在觀望第二波疫情發展，但他認為國際上對於圍堵疫情已具經驗，與2月時不可同日而語。以北京上周爆發群聚感染為例，這次當地政府的通報快速透明，立即啟動疫調與「戰時機制」因應，另一方面市場對於疫情反應正逐步鈍化，認為投資人或無須過度悲觀。

周俊宏指出，先前美中攻防曾引發市場驚恐，但觀察雙方互動，中方通過香港國安法後，後續未出現實際動作，境內衝突也無進一步升高；美方通過外國公司問責法後，目前也暫時按兵不動，顯然雙方仍有顧忌，在市場資金動能充足的前提下，長線來說股市仍具成長空間。

美國聯準會（Fed）暗示低利率將延續到2022年，再加上解封行情持續延燒，周俊宏說，相對看好高速傳輸、MINI-LED與解封概念像是腳踏車、觀光等，而腳踏車類股最近行情延燒，因疫情改變民眾運動的社交距離，造成健身房同樣空間的使用人數比疫情爆發前下降2到3成。

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