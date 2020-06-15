美前海軍陸戰隊成員「隨身碟涉國家機密」　遭俄羅斯判處16年徒刑

▲惠蘭認為審判如同騙局。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國前海軍陸戰隊成員惠蘭（Paul Whelan）15日被俄羅斯法院以間諜罪判處16年徒刑；就在判決揭曉前，他形容審判如同騙局，並呼籲美國總統川普、他國領袖等人結束這一切。惠蘭擁有美國、愛爾蘭、英國與加拿大的公民身分，他的判決如今可能使得俄美關係惡化。

BBC報導，惠蘭2018年12月28日在莫斯科一家酒店被逮捕，安全官員聲稱他的隨身碟藏有國家機密資訊，本月15日被莫斯科法院判定有罪，必須服刑16年。美國駐莫斯科大使沙利文（John J Sullivan）聲稱，這將損害俄美關係。

50歲的惠蘭擁有四個國家的公民身分，他在加拿大出生，接著移居美國，來自密西根州城市諾維（Novi）。根據軍事紀錄，據悉他擔任過警察，1994年加入美國海軍陸戰隊預備隊，並於2004年與2006年前往伊拉克；正是在服役期間，他首次訪問俄羅斯，隨後也多次來到這個國家。

惠蘭否認俄羅斯的指控，並稱他以為隨身碟中儲存的是假期照片，他是遭人設局。《路透社》報導，判決出爐後，沙利文認為沒有證據可以證明惠蘭有罪，要求立刻釋放他。

惠蘭的律師茲赫里本科夫（Vladimir Zherebenkov）曾表示，惠蘭在拘留時期被告知，他會參與俄羅斯與美國的換囚計畫。俄羅斯外交部則表示，曾多次向美國提議交換囚犯，但更多細節則不得而知。

莫斯科多次要求華府釋放兩名俄羅斯公民，分別是軍火商布特（Viktor Bout）與飛行員亞羅申科（Konstantin Yaroshenko）。莫斯科法院表示，惠蘭將在安全級別最高的監獄服刑，他的案件已關閉，因為當局稱審判涉及國家機密。

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