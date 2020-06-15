愛知縣「行李箱腐屍案」重大進展！重慶女遭棄屍河畔　警逮捕31歲中國男

▲ 王敬遭人棄屍行李箱內，警方逮捕一名中國籍男子。（圖／翻攝自微博）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本愛知縣2019年10月驚傳一起箱屍案，西尾市河邊一個遭人丟棄的行李箱竟裝著一具女子遺骨，引發社會高度關注，但案情一度停滯。當地警方日前終於宣布，13日以棄屍罪嫌逮捕31歲中國籍男性上班族朴鐘日。

根據西尾警署搜查總部，一名男性割草工人去年10月2日在西尾市鵜池町矢作古川堤壩發現一個行李箱。其中是一具幾乎已經成為白骨的屍體、印有死者照片的身分證，以及裝有人民幣的皮夾。解剖結果指出，死亡時間已有1.5至3個月，死因不詳。

調查發現，死者為37歲的女子王敬，來自中國重慶，去年6月1日獨自持短期簽證入境日本，住所不固定，職業不明。這是她第二次到訪日本，期間留宿多家東京池袋的旅館及民宿，最後一次和家人聯絡是在2019年7月4日。她弟弟的律師表示，王敬原先每隔2、3天就會和弟弟聊天，未料突然失聯。弟弟因此於同年8月2日向東京警視廳池袋警署報案失蹤。

《共同社》14日報導，朴鐘日涉嫌丟棄裝有王敬遺體的行李箱，13日被逮。警方初步判斷，二人可能發生糾紛，將進一步調查他們的關係及王敬的詳細死因，但未說明朴鐘日是否認罪。

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