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合一新藥預計明年上市　中天生技董座路孔明：目標全球市佔率全拿

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▲左起為合一生技研發部副總經理王月汝、中天生技藥物研究所副所長柯逢年、中天集團總裁路孔明、合一生技財務部副總經理鄭志慧、臨床處資深處長楊毓文。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為合一生技研發部副總經理王月汝、中天生技藥物研究所副所長柯逢年、中天集團總裁路孔明、合一生技財務部副總經理鄭志慧、臨床處資深處長楊毓文。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

中天生技（4128）旗下合一生技（4743）今（15）日宣布旗下糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥ON101的多國多中心三期臨床試驗第二次期間分析結果解盲通過，中天生技董事長路孔明表示，目前最快預計明年可以上市，而且因為沒有競爭對手，所以希望全球市佔率可以全拿。

中天生技董事長路孔明表示，這項臨床試驗共計收案236人，目前全部236人均已完成收案，分別在台灣11家、中國大陸9家、美國1家醫院執行臨床試驗，根據以上試驗分析結果，顯示ON101在臨床試驗計畫書所設定的主要療效指標上，與對照組Aquacel比較，呈現顯著差異。

請繼續往下閱讀...

路孔明指出，糖尿病足慢性傷口潰瘍為糖尿病最主要的併發症，盛行率達6.3%，有19-34%的糖尿病患者終其一生會發生足部潰瘍，主要是因為糖尿病引起之血管病變與神經病變，而導致下肢慢性皮膚病變，嚴重患者會被迫截肢，截肢後五年存活率僅有約60%，較某些癌症存活率更低。

路孔明說明，過去20年來全球藥廠執行的三期臨床試驗全部失敗，目前臨床上僅能以傷口照護、手術、一般性敷料、抗菌性敷料、消毒性溶液、吸附力敷料等方式治療，但效果不佳，而糖尿病足慢性傷口潰瘍至今仍重大危及生命，急需新藥早日上市。

路孔明強調，目前授權正在談，三期臨床試驗第二次期間分析結果有助於後續取得藥證，因此預計向美國、歐洲、台灣、中國大陸提出藥證申請，目前最快預計明年可以上市，而且因為沒有競爭對手，所以希望全球市佔率可以全拿。

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