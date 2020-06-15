台電離岸二期採購逾628億今決標　年發10億度綠電「27萬家戶可受惠」

▲台電離岸風電二期計畫「風場財物採購帶安裝案」於今（15）日順利決標。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

台電離岸風電計劃再有重大進展！台電離岸風電二期計畫「風場財物採購帶安裝案」於今（15）日順利決標，由國內廠商富崴能源股份有限公司得標，決標金額新台幣628.88億元（含稅）；此計畫將於2025年9月底前完成「全部機組接受安全調度」，完工併聯後，預計年發電量超過10億度，可供給約27萬家戶一年用電。

台電表示，台灣海峽被評為全球最佳風場之一，尤其彰化外海更匯集本島最大風能，二期計畫將由新加坡海事工程廠商TERAS OFFSHORE擔任其分包商，預定將採用西門子歌美颯之離岸風力機組。

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台電離岸二期計畫申請參與場址遴選時，獲分配在彰化縣鹿港西側約 14.7公里處建置裝置容量 300MW 風場。該計畫為台電獨立開發，為達成本土自建案場營運，台電去（2019）年5月23日首度上網公告，期間克服種種挑戰後，今年6月3日第9度上網公告，經過資格、規格及價格審查均符合規範後，今日終順利決標。

▲台電離岸風電二期計畫「風場財物採購帶安裝案」於今（15）日順利決標。（圖／翻攝自Wind.TAIWAN 離岸風電官方網站）

有關離岸二期計畫進度，台電指出，得標廠商富崴公司預定今年開始進行風機設置的海域調查及地質鑽探，明（2021）年進行細部設計作業，2022年起從事下部結構、風力發電機及相關設備等製造，以便2024及2025年可順利執行海纜佈纜、水下基礎及風力發電機組安裝等工作，待全部機組接受安全調度後，再執行為期5年的機組運轉維護工作。

台電表示，自辦監造之離岸風電第一期計畫，預計今年可併聯發電，亦充分培植台電公司從事離岸風電開發與相關技術，而離岸二期計畫於2025年如期如質完工，待2025年併聯發電時，合併離岸一期風場發電量，一年將可發出超過13.5億度綠電。

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