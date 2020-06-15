台商回流帶動鋼市多頭升溫　豐興鋼筋每噸上漲300元

▲豐興受惠台商回流投資，加上政府推動前瞻基礎建設，建築用鋼大環境轉旺，看好下半年鋼市多頭表現。（圖／豐興提供）

記者林淑慧／台北報導

豐興鋼鐵今（15）日公告鋼筋每公噸大漲300元，隨著國際廢鋼行情走高，豐興董事長林明儒日前表示，受惠台商回流投資，加上政府推動前瞻基礎建設，建築用鋼大環境轉旺，看好下半年鋼市多頭表現。

豐興經理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原料價格持續走揚，本周美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼本週報價上漲至273美元/噸，美國貨櫃廢鋼本週報價上漲至250美元/噸，澳洲鐵礦砂由100.95美元/噸上漲至103.95美元/噸。

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反映國際廢鋼強漲，豐興今天公告廢鋼、鋼筋表價每公噸各漲300元，不僅顯示後市多頭氛圍持續加溫，豐興周周開盤，更是抓穩國內建築用鋼訂價權。

▲豐興鋼鐵董事長林明儒。（圖／資料照）

豐興表示，高強度鋼筋結合高強度混凝土，搭配適當施工方法，可有效提高施工效率及降低成本。使用SD550W/SD690鋼筋具有節省鋼筋用量、減少混凝土用量 與降低模板及綁工費用，加上施工容易並提升灌漿品質，以及增加室內使用空間等優勢。

展望後市，豐興表示，今年度全球鋼鐵業仍繼續受大環境不景氣及國際貿易保護政策影響，且在供需持續失衡狀態下，市場競爭仍舊激烈，豐興在條線工廠改造完成後，將加速朝高階鋼種及用途領域發展，待新鋼筋場正式量產後，在公共工程及台商建廠需求帶動下，預估今年度鋼品銷售量可望較去年度稍有成長。

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