不爽女友被人看！酒醉男突變大怒神　開車輾繼母3次

Groom's mum run over three times by stepson as wedding descended into violent chaos https://t.co/3iFaSU6wEY

▲班·艾許曼(Ben Ashman)開車衝撞繼母。



記者吳孟臻/綜合報導

英國男子班(Ben Ashman)去年8月到酒店參加繼兄弟康納(Connor)的婚禮,卻在與家人爭吵後,故意開車衝撞50多歲的繼母凱薩琳(Kathryn Ashman),輾過多達3次,造成傷者肋骨斷了6根,患有嚴重的創傷後壓力症候群。判決上周出爐,被判6年刑期。

當天婚禮派對一路舉行到深夜,參加婚禮的眾人都喝醉了,此時,班的女友雪雅(Shea Redhead)告訴他,有人一直看著她,讓她覺得不舒服。班與對方發生爭執後,便離開酒店,只是後來卻跟另外一個繼兄弟凱爾(Kyle)吵架。

凱薩琳原本在房間休息,聽到騷動從房間出來查看,隨後與雪雅起口角。目擊者稱,看到女友「被欺負」的班,抓著凱薩琳,以威脅的口氣說,「如果你再碰我女友一次,我會殺了你」,更揚言會撞死在場的所有人。當凱爾上前幫助母親時,還被班撂倒兩次。

雪雅一位女性朋友想當和事佬,試圖讓班冷靜下來,卻也被無故被打,在她想阻止班駕駛休旅車,試圖搶走鑰匙的時候,再次被班用車門夾傷手臂。

此時的班已失去理智,即使凱爾用石頭砸向車窗,仍阻止不了他的行為。班駕車朝著人群亂撞,最後朝著凱爾直直衝去,接著再加速衝向繼母,輾過對方,接著駕車離去。

凱薩琳倒臥在血泊中,眼窩破裂、6根肋骨骨折,酒店人員緊急呼叫救護車。撿回一命的凱薩琳表示,現在她患有嚴重的創傷後壓力症候群(PTSD)、面部神經受損,更深受恐慌症所苦。

對於危險駕駛、普通攻擊、試圖造成嚴重的身體傷害、刑事損害等罪行,班坦承不諱。其律師表示,當事人對自己的行為感到非常後悔。班原本被指控謀殺未遂,但檢察官向法官表示,調查後認為被告並非故意,所以班得到減刑,只被判刑6年。

法官說,班有精神方面的問題,服用的藥物與酒精產生不同的化學反應,才會讓他當下如此失控。據了解,雪雅後來替班生下雙胞胎,但因為新冠肺炎疫情、監獄不接受訪客,班目前還沒和自己的孩子見上一面。

▼案發的酒店。



BREAKING Man who ran over stepmother three times at wedding jailed for six yearshttps://t.co/30CGJc1Ss8 pic.twitter.com/tguLFmQGMa