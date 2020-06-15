台商搶搭末班車！境外資金專法首年倒數2個月　回台資金站上千億

▲把握最後最優稅率時間，台商資金匯回專法享受8%的優惠稅率，僅剩倒數兩個月（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（15）日公布自去年8月15日到6月14日，台商依據資金專法申請匯回的情形，據統計，台商申請匯回的件數已經達488件、累計金額突破千億元，為1055億元。財政部或者是會計師皆認為，台商依循資金專法首年截止日（8月14日）止，申請匯回的金額會達到低推估目標1300億元，但是第二年匯回情況會計師則是相對悲觀。

財政部統計，自去（2019）年境外資金匯回管理運用及課稅條例（境外資金匯回專法）上路以來，至6月14日止申請匯回的件數已經達488件、申請匯回的金額達1055億元，以5月到6月新增件數達到87件、新增金額有118億元；相較於5月份新增119億元相當的水準。財政部統計，核准案件數已經達460件、核准金額為1028億元；匯回的件數386件、匯回的金額達917億元。

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根據資金匯回專法規範將資金匯回的台商，上路回來的首年稅率為8%、第二年為10%，如果實質投資的話，還可以再退一半，等於首年稅率為4%、第二年僅為5%。

而財政部的推估，最低推估一年可以誘發1333億元的資金回台、中推估4272億元，高推估達8907億；以目前的成績來看，要達到中推估與高推估的目標，顯然已經無望，但是要達到第一年1333億元，仍是有機會的；在剩下兩個月的時間，匯回的資金有140億元的話，今年就可以達到低推估目標。

財政部官員表示，這幾個月申請匯回的金額在百億元左右，主要是缺乏大案，但是以件數來說，平均每個月申請案件40~50件左右，近兩個月則陡升到70、80件，顯見隨著國內新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，台商申請匯回的腳步加速；而會計師也認為，台商為搶搭回台最優稅率的末班車，倒數兩個月的件數會明顯增長，推動首年有機會達標。

會計師則認為，因為政府限制匯回的資金不能夠投資不動產、且綁（限制）在專戶的年限高達8年（5+3），就會大幅降低台商匯回的意願，就觀察願意匯回情況第一年仍有機會達標、第二年因為優惠稅率要提高到10%，台商回台意願更低，因此達到低推估的機率就更為渺茫。

▼截至6月14日，台商循境外資金匯回專法申請匯回情形。（圖／財政部提供）